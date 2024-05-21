中國再造黑科技，時速超620公里高溫超速磁浮列車

據陸媒報導，已建成3條磁浮列車線的中國大陸將再上一台階，廣州將出現第一條高速磁浮列車，其時速高達600公里以上，這個速度在地面上大約是音速一半左右。

據《快科技》報導，目前中國已建成3條磁浮線，包括上海磁浮線、北京地鐵S1線、長沙磁浮快線。不過，這些磁浮線多屬於中低速磁懸浮，當中最快的上海磁浮最高時速430公里，但營運時速已降到300公里。而無論是時速、設計標準還是運營模式，這3條都非嚴格意義上的高速磁懸浮。

報導說，廣州最近發佈2035綜合交通規劃，提出建設珠三角樞紐（廣州新）機場，新增廣珠澳高鐵、廣深第2高鐵，預留京港澳高速磁懸浮、滬（深）廣高速磁懸浮2條通道。

最新規劃中的高速磁浮列車，其設計時速在600公里以上，堪稱陸地最快交通，至目前為止，全球尚未有建成此種等級的高速磁浮列車並進入運營的先例。

據了解，音速在地面傳播速度受到空氣密度、溫度的影響，其海平面常溫的傳播速度約為1236公里／小時，廣州新規劃的磁浮列車時速高達600公里／小時以上，大約是地面音速的一半左右，與波音707客機在高空巡航速度相當。

報導說，如果按照這個速度運，從廣州、深圳到北京、上海兩地，通行時間有望減少到2~3小時，中國的4大一線城市將徹底連成一體。