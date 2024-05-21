大陸今年將發行人民幣（下同）1兆元的超長期特別國債，首批規模400億元、30年期券種已在5月17日正式發行，5月24日和6月14日還將分別發行20年期、50年期券種，規模尚未公布。今年總計分22次陸續發行。

澎湃新聞報導，李超表示，根據國務院要求，發行超長期特別國債的資金，將用來支援國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設（「兩重」建設）各項工作。發改委將整理出一批符合「兩重」建設要求、可立即下達投資的重大項目，待國債資金到位後即可加快建設。

在推動設備更新、消費品以舊換新政策進展上，李超表示，中央加大支持力度，明確汽車以舊換新補貼政策，設立5,000億元科技創新和技術改造再貸款；同時，推動地方加速採取行動，北京等27個省已公布落實方案，因地制宜推出製造業貸款貼息、以舊換新補貼、消費券等支持政策。在各方努力下，設備更新和消費品以舊換新的政策效果逐步顯現。

李超強調，在工業、農業、建築、醫療等設備領域，以及汽車、家電、家居等耐用消費品領域，不少民營企業在研發、生產、銷售等方面具備優勢，有能力也有意願參與大規模設備更新和消費品以舊換新。據初步統計，部分家電企業、汽車企業已公布的以舊換新補貼計畫金額超過150億元；多家電商平台與生產企業合作投入超過100億元開展以舊換新促銷活動。預期還會有更多民企參與。