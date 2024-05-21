被旅客譽為「旅韓必吃」的連鎖早午餐品牌「Isaac」，曾於2016年登台，今年再度席捲全台！5月24日將於新北市新莊與台中市豐原迎接全新的「Isaac愛時刻」，將推出台灣限定新品「自然果咖」咖啡系列，還有全新品項「泡菜花生培根起司蛋」；新店試營運期間全品項優惠88折，再送24張餐飲優惠券！

事實上，韓國連鎖早午餐品牌「Isaac」曾於2016年登台，把古早台灣味與韓式奶油吐司相結合，「混血」特質成為饕客們心心念念的絕響，如今又於2024年再次席捲全台！

即日起自5／23試營運期間，凡是到「Isaac愛時刻」新莊店與豐原店2家新店用餐，即享全品項88折優惠，經典的超人氣奶油吐司，最低只要44元起、經典的MVP系列只要66元起；而台灣限定的韓風咖啡折價後最低53元；而茗茶品項最低27元就能輕鬆享受。

另外，現場不限金額消費再贈24張餐飲優惠券，總價值超過1,300元；開幕後則是加贈500元現金折價券，將於5／24開幕至5／26期間發送。

「Isaac愛時刻」將韓國「Isaac」原汁原味的製作手法引進台灣，不只要復刻韓國當地的好味道，更要重視食材新鮮。因此大部分新鮮食材均選用台灣當地，台韓風味交融，打造出更令人難忘的好滋味！

本次推出「自然果咖」系列的果香系咖啡，被韓國「Isaac」譽為最適合夏日的清爽系咖啡。嚴選台灣新鮮的柑橘系酸甜水果與Isaac獨家咖啡融合，推出「香橙果咖」、「檸檬果咖」與「紅柚果咖」3款全新品項，撞擊出有別於市場上的獨特新滋味！

此外，韓國奶油吐司品項多達25種以上，其中，「泡菜花生培根起司蛋」則是台灣限定品項，道地多汁韓國泡菜微辣脆口，搭配濃濃堅果香氣的滑順花生醬、Q彈焦脆的香煎培根，最後再配上奶香濃郁的牽絲起司，一口咬下口感豐富、香氣十足！

為歡慶美味韓風再次吹起，加上台灣限定菜單全新上市，「Isaac愛時刻」連續推出各項優惠活動，除了首波試營運全品項88折優惠外，到店消費即贈總價值超過1,300元的餐飲優惠券，共24張。

新莊民安店5／24正式開幕後，再推3天開幕限定優惠活動，活動期間至全台「Isaac愛時刻」任意消費送1,300元餐飲優惠券；消費單筆滿100元，再加贈500元現金抵用卡。