義大利珠寶品牌寶格麗（BULGARI）近日在羅馬舉辦發表會慶祝140周年，品牌代言人金馬影后舒淇、大陸女星劉亦菲、安海瑟薇（Anne Hathaway）等人皆盛裝出席，現場堪稱神仙比美。今（21日）晚，劉亦菲更新貼文，曬出兩人貼臉合照，立刻衝上熱搜。

劉亦菲罕更新貼文寫下：「羅馬假期」，畫面中她紮起高馬尾，身穿包臀黑白套裝，從背後擁抱舒淇，兩人在側拍鏡頭下開心燦笑、嘟嘴，擺出活潑俏皮表情。

舒淇也在微博曬出活動現場合照標記劉亦菲，甜喊：「願你所有美好都如約而至」，穿著一身粉藍亮片抹胸禮服亮相，甜美大氣又不失優雅；劉亦菲則穿著亮綠色禮服搭配閃亮珠寶腰封展現完美比例。

兩人各自展現獨特魅力，引發大批網友圍觀大讚兩人保養有方：「老婆美女貼貼」、「美得各有特色」、「公主們約會的具象化」、「美得真像一幅畫啊，雙倍養眼特别好」、「兩美女貼貼」、「這臉真的是女媧優選」。