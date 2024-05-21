《華爾街日報》分析研調機構MyLogIQ彙整的逾400家企業數據後發現，半數執行長2023年薪至少達到1,570萬美元，改寫該年度調查薪酬中位數紀錄，去年數據為1,450萬美元。多數執行長去年薪酬至少成長9％，其中約4分之1的人年增率超過25％。

其中排名第一的是陳福陽，去年總薪酬高達1.62億美元。第二名是資安服務業者Palo Alto Networks執行長奧羅拉（Nikesh Arora），去年薪酬暴增1,355％至1.51億美元。

第三至五名依序是：私募基金巨頭百仕通執行長蘇世民、去年薪酬1.2億美元、有線電視業者Charter Communications執行長溫佛（Christopher Winfrey）8,908萬美元，以及數據分析公司Fair Isaac執行長藍辛（Will Lansing）的6,635萬美元。