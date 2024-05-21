中職「味全龍」韓籍啦啦隊女神李多慧日前證實定居台灣，且選擇住在天母棒球場附近，消息曝光後立刻引起粉絲討論，而她19日也在Youtube公開整個找房過程，坦言厭倦住在飯店的生活，她希望下班後可以回到自己舒服的家，於是花了1年的時間看房，卻意外發現台北房價竟與首爾江南區差不多貴，讓她有點猶豫。

李多慧從去（2023）年9月開始就在台北找房，並看了3間覺得還不錯的物件，第1間是月租2萬9的套房，第2間的設計比較簡約，月租為2萬3千5百元，第3間她覺得像宮殿，而且還有寬敞陽台，租金只要2萬4，直言相同規格在江南恐要2到3百萬韓圓（約新台幣4.7萬到7.1萬元）；而且她也發現，在台北租房都會附家具，可以直接拎著行李入住，令她相當驚訝。

李多慧提到近期厭倦到處換飯店住，是因為在球賽結束後，要整理行李，又要換房間，且每次住的飯店都不一樣，讓她感受不到像家的舒適感，所以希望有個「家」可以讓她安心生活；同時她也透露，如果順利租到房子，最想做的就是騎摩托車去工作，更興奮直呼「感覺很好玩」。

李多慧先前公開的新家內裝。（圖／Youtube 生鮮時書）

李多慧先前公開的新家內裝。（圖／Youtube 生鮮時書）

最後，李多慧帶著觀眾導覽了覺得最滿意的房子，有乾溼分離的浴室、洗衣機、廚房，且乍看之下讓她覺得很舒適，但租金要5到6萬，讓她有些猶豫，並感嘆道：「台北真的貴，可以說是跟江南物價不相上下。」