國民黨立委賴士葆指賴清德總統的就職演說已違背中華民國憲法，對兩岸的定位可說把全民帶向更危險的境地。(本報資料照)

總統賴清德的520就職演說，挨批「新兩國論」。國民黨立委賴士葆表示，賴清德的呼籲與大陸當局的回應，根本是毫無交集的平行線；賴清德一面劍拔弩張要備戰，一面要觀光交流，更像兩個星球的對話，其就職演說已違背中華民國憲法，對兩岸的定位可說把全民帶向更危險的境地。

賴士葆在臉書發文表示，各界矚目之下的賴清德演說，如實印證「台獨工作者」的稱呼，賴強勢地打臉大陸國家主席習近平「兩岸同屬中華民族」的一中原則說法，挑釁地稱「兩岸互不隸屬」，定調我們國家的稱呼「中華民國、中華民國台灣或台灣」皆可，絕口不提兩岸有共同歷史文化血緣，等同切斷彼此的連結，明白地去中化，在歷屆總統的就職演說中，兩岸關係這樣的表態更大膽、更限縮，讓兩岸關係塗上陰影，在發表就職演說的當下，股市大跌一百多點，後來公股行庫奉命拉抬，避免恐慌下跌。

賴士葆指出，國台辦發言人陳斌華抨擊賴清的演說煽動兩岸對立對抗，釋放謀獨挑釁，破壞台海和平穩定。中共中央對台工作領導小組祕書長王毅強調，「台獨分裂行徑構成對台海現狀最危險的改變，也是對台海和平最重大的破壞。」相對於賴清德呼籲中國停止對台文攻武嚇，一起和台灣承擔全球責任，致力維持台海及區域和平穩定，這樣的呼籲根本是沒有交集的平行線。儘管「和平是共同的語言」，賴清德希望維持台海及區域和平穩定，惟中共視賴清德為台海和平穩定的破壞者。

賴士葆表示，賴清德雖然也提及兩岸可以開放對等的觀光旅遊及開放學生來台就學，國安人士表示這樣就是釋出最大的善意了。然而一面劍拔弩張要備戰，一面要觀光交流，聽起來很像兩個星球的對話。不只觀光業者引頸期盼，工商業者也無不希望兩岸關係可以緩和，有更多對話不是對立，以及關心ECFA會不會陸續喊停。賴清德的就職演說粉碎了大家的夢想，涇渭分明、重中之重的兩岸互不隸屬說，違背中華民國憲法，對兩岸的定位可說把全民帶向更危險的境地。