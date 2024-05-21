新加坡航空SQ-321倫敦飛新加坡航班周二（21日）在航程中接近泰國上空之際，突然遭遇高空激烈氣流，飛行高度3到5分鐘內猛降至少6000呎，機身強烈晃動，多人遭拋飛、撞擊而受傷。新航證實機上有一名73歲英籍男性乘客在航機遭遇亂流過程不幸罹難，可能是心臟病發身亡。

綜合路透社、英國廣播公司（BBC）周二報導，新航SQ321航班以波音777-300ER機型執飛，倫敦時間周一（20日）深夜10時許自希斯洛機場起飛，預計以13小時飛到目的地新加坡樟宜機場。不料，起飛約11小時之後，航機飛到緬甸附近的安達曼海（Andaman Sea）靠近泰國的高空時突遇激烈氣流，當時正值機上早餐時段。1小時之內，航機降落曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）。

蘇凡納布機場經理齊帝蓬（Kittipong Kittikachorn）說明，機場在下午3時45分接獲SQ321請求緊急轉降，6分鐘後，SQ321在下午3時51分降落。未受傷的乘客陸續下機並搭乘另一架飛機繼續飛往新加坡。除了73歲英籍乘客死亡，另有7人頭部受傷且傷勢嚴重。英籍死亡旅客的妻子也已送醫，但傷勢未明。

新加坡航空SQ321倫敦飛新加坡航班21日在接近泰國的高空遇到亂流，多名乘客遭猛力拋飛受傷，座位上方鑲嵌照明、氧氣罩、通風孔的面板整片掉落。（路透）

新航說明，機上有211名乘客、18名機組員，機上30人送院，18人住院，12人持續接受治療，其餘機組員與乘客在機場接受檢查。BBC則稱，送院傷者有31人，死者姓名尚未公布。曼谷當局表示，不幸罹難的英籍乘客可能死於心臟病發作。

28歲的學生阿茲米爾（Dzafran Azmir）接受路透訪問時回憶，事發之際他感覺到航機先朝上突然抬升接著猛然下降，他已有心理準備，但飛機瞬間驟降，其他在座但未繫安全帶的乘客幾乎都拋離座位，有些人腦袋撞到行李櫃，把行李櫃撞凹，有些人撞到行李櫃下方鑲嵌照明與氧氣罩的艙板，甚至把行李櫃都撞破了。

阿茲米爾提供給土耳其廣播電視公司國際頻道（TRT WORLD）的影片顯示，飛機降落曼谷後，救護人員以擔架高舉一名傷者在走道上前行，多名傷者陸續送下飛機之後，隨即送上在航機外待命的救護車送醫。

Injured Singapore Airlines passengers were evacuated by emergency crew after experiencing deadly turbulence that forced an emergency landing in Bangkok on May 21. One passenger was killed and 30 others injured during the flight, which was scheduled from London to Singapore pic.twitter.com/vCWIh0nZRs — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) May 21, 2024

來自倫敦的乘客安德魯（Andrew）向BBC表示，「咖啡撒了我一身，航機瞬間陡降的幾秒鐘之內，機艙傳出許多人的尖叫聲，還有好大一聲撞擊的聲響」，等到亂流平息之後，他趕緊向一名頭部受傷而且痛到哀哀叫的女子伸援。

路透社報導，美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）2021年研究顯示，與氣流有關的飛安事故最為常見，2009年至2018年佔比約3分之1，大多數造成1人或數人嚴重受傷，且未造成飛機損壞。新航SQ321事發當下確切經歷何種天候狀況，目前不得而知。

航空業界獨立顧問史垂克蘭（John Strickland）向BBC說明，氣流（turbulence）往往因機身飛行過程穿過雲層引起，「以好幾百萬航次統計而言，猛烈的氣流（severe turbulence）致人受傷的情況相對少見，但航機也有可能會遇上氣象雷達偵測不到的晴空亂流。

史垂克蘭說，猛烈氣流仍可能造成嚴重的後果並引發重傷，甚至死亡」，機組人員均會接受如何因應亂流的訓練，但航空公司會建議旅客最好全程繫上安全帶。此前有研究表明，氣候變遷會令日後的航班飛行遇上激烈氣流的機率增加。