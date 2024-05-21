新加坡航空SQ-321倫敦飛新加坡航班周二（21日）在航程中接近泰國上空之際，突然遭遇高空激烈氣流，飛行高度3到5分鐘內猛降至少6000呎，機身強烈晃動，多人遭拋飛、撞擊而受傷。新航證實機上有一名73歲英籍男性乘客在航機遭遇亂流過程不幸罹難，可能是心臟病發身亡。
綜合路透社、英國廣播公司（BBC）周二報導，新航SQ321航班以波音777-300ER機型執飛，倫敦時間周一（20日）深夜10時許自希斯洛機場起飛，預計以13小時飛到目的地新加坡樟宜機場。不料，起飛約11小時之後，航機飛到緬甸附近的安達曼海（Andaman Sea）靠近泰國的高空時突遇激烈氣流，當時正值機上早餐時段。1小時之內，航機降落曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）。
蘇凡納布機場經理齊帝蓬（Kittipong Kittikachorn）說明，機場在下午3時45分接獲SQ321請求緊急轉降，6分鐘後，SQ321在下午3時51分降落。未受傷的乘客陸續下機並搭乘另一架飛機繼續飛往新加坡。除了73歲英籍乘客死亡，另有7人頭部受傷且傷勢嚴重。英籍死亡旅客的妻子也已送醫，但傷勢未明。
新航說明，機上有211名乘客、18名機組員，機上30人送院，18人住院，12人持續接受治療，其餘機組員與乘客在機場接受檢查。BBC則稱，送院傷者有31人，死者姓名尚未公布。曼谷當局表示，不幸罹難的英籍乘客可能死於心臟病發作。
28歲的學生阿茲米爾（Dzafran Azmir）接受路透訪問時回憶，事發之際他感覺到航機先朝上突然抬升接著猛然下降，他已有心理準備，但飛機瞬間驟降，其他在座但未繫安全帶的乘客幾乎都拋離座位，有些人腦袋撞到行李櫃，把行李櫃撞凹，有些人撞到行李櫃下方鑲嵌照明與氧氣罩的艙板，甚至把行李櫃都撞破了。
阿茲米爾提供給土耳其廣播電視公司國際頻道（TRT WORLD）的影片顯示，飛機降落曼谷後，救護人員以擔架高舉一名傷者在走道上前行，多名傷者陸續送下飛機之後，隨即送上在航機外待命的救護車送醫。
來自倫敦的乘客安德魯（Andrew）向BBC表示，「咖啡撒了我一身，航機瞬間陡降的幾秒鐘之內，機艙傳出許多人的尖叫聲，還有好大一聲撞擊的聲響」，等到亂流平息之後，他趕緊向一名頭部受傷而且痛到哀哀叫的女子伸援。
路透社報導，美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）2021年研究顯示，與氣流有關的飛安事故最為常見，2009年至2018年佔比約3分之1，大多數造成1人或數人嚴重受傷，且未造成飛機損壞。新航SQ321事發當下確切經歷何種天候狀況，目前不得而知。
航空業界獨立顧問史垂克蘭（John Strickland）向BBC說明，氣流（turbulence）往往因機身飛行過程穿過雲層引起，「以好幾百萬航次統計而言，猛烈的氣流（severe turbulence）致人受傷的情況相對少見，但航機也有可能會遇上氣象雷達偵測不到的晴空亂流。
史垂克蘭說，猛烈氣流仍可能造成嚴重的後果並引發重傷，甚至死亡」，機組人員均會接受如何因應亂流的訓練，但航空公司會建議旅客最好全程繫上安全帶。此前有研究表明，氣候變遷會令日後的航班飛行遇上激烈氣流的機率增加。
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