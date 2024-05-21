今(21)日晚間，康橋校車於文山隧道打滑甩尾，3月11日晚間，康橋校車也在同一路段發生打滑翻車車禍事故。（圖／翻攝畫面）

今(21)日晚間，康橋校車於文山隧道打滑甩尾，3月11日晚間，康橋校車也在同一路段發生打滑翻車車禍事故。（翻攝畫面）

台北市文山區文山隧道，今(21)日晚間6時許，1輛康橋校車於隧道內打滑自撞山壁，造成車上3人受傷2名送醫救治，然而，3月11日晚間7時許，康橋校車於同一隧道的水泥路段打滑翻車，且車內有26人，包含學生25名與駕駛1名，該場車禍造成18名學生受輕傷送醫。

從兩起車禍曝光的影片可見，發生的地點皆於北市文山區文山隧道往信義區方向，由於，在進入隧道前是柏油路段，但進入隧道後便是水泥鋪設路段，且兩天皆是在下雨天發生車禍事故，2輛車皆是打滑之後，車體橫向滑移，並且撞到一旁山壁，而今日發生車禍的校車未側翻，但3月11日的校車撞山壁後側滑造成側翻阻擋3線道。

今(21)日警消表示，康橋秀岡校區校車車於南港A線行駛，晚間5時56分許於信義快速道路文山隧道內，不明原因打滑，發生車輛碰撞隧道內左側狀況，車上共有8名學生，現場初步確認，其中2名學生受輕傷，晚間6時20分許，3名受傷學生由交通隊協助載至台北醫學院就醫。

而其餘6位學生與駕駛在現場等待救護人員，後續救護人員檢傷若無問題的學生，意識清楚，不需送醫，安排由已到現場的接駁車後續載回原站點。

而3月11日車禍，台北市政府表示，康橋校車上學生25名，駕駛1名，經消防局現場檢傷站初步檢傷分類，共18人送醫救治。