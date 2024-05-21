Fed二把手、副主席傑佛遜（Philip Jefferson）20日出席紐約抵押貸款銀行家協會（MBA）會議指出，4月通膨降溫雖「令人振奮」，但不應過度依賴單一數據，現在就斷定接下來的走勢言之過早。

傑佛遜認為當前的利率水位具限制性，料可使經濟活動及通膨持續放緩。對於是否預期Fed今年啟動降息，他拒絕透露，謹表示會謹慎評估接下來出爐的經濟數據、展望及風險平衡。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）20日受訪指出，她相信通膨在今年會持續降溫，只不過比她預期要慢。

直到4月，梅斯特仍維持Fed今年3度降息的預測，但第一季通膨放緩不見進展，加上經濟比預期強，她對先前的降息預期打退堂鼓。

梅斯特還提到，倘若通膨確實大大超出她的預期，Fed會做足準備回應，不是讓目前的利率水位維持更久，就是在適當時機升息。

負責金融監管的副主席巴爾（Michael Barr）則指出，今年首季的通膨數據「令人失望」，未賦予他支持寬鬆貨幣政策的信心。

巴爾與傑佛遜一樣重申，在通膨明確朝2％目標回落前，市場殷切期盼的降息不可能實現。他表示，須給Fed的限制性政策多一點時間，好持續發揮作用。

至於舊金山聯準銀行總裁戴莉（Mary Daly），於美國新聞網站Axios周一刊出的專訪指出，沒有證據顯示有升息的必要性，但同時她對通膨率回降到2％不抱信心，認為並無降息的急迫性。

聯準會下一回政策會議訂於6月11日、12日舉行，市場交易員預期，Fed在9月之前都將按兵不動。根據芝商所FedWatch工具最新報價，6月例會基準利率繼續凍結機率超過9成，9月例會降息機率破6成。