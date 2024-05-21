我國非洲友邦史瓦帝尼王國，在恩史瓦帝三世國王（H.M. King Mswati Ⅲ）領導下，由史國中央銀行（Central Bank of Eswatini）規劃建構自我獨立的金融制度，隨著應邀訪台出席賴清德總統就職典禮，同時與我國中央銀行、台灣證券交易所、台灣碳權交易所，及台灣金融研訓院簽署合作備忘錄，完成台史首度的金融領域合作，不僅借鑑台灣的成功經驗，更邀請台灣銀行業到史國拓展商機。

台灣金融研訓院（TABF）21日傍晚與史瓦帝尼王國中央銀行簽署合作備忘錄。金研院長黃崇哲表示，這是一份具有里程碑意義的合作備忘錄，雙方將在金融人才培育、研究及教育訓練等領域展開重要合作，期望促進兩國金融體系之互惠發展。

史瓦帝尼中央銀行總裁蒙尼斯（Dr. Philemon F. Mnisi）表示，台灣的金融發展根基深厚，在資金管理法規、貨幣政策治理、金融監理、洗錢防治等方方面面都是史國學習的對象，台灣經驗將有助於史國央行正在建構的獨立金融體系之完善。另一方面，史瓦帝尼為IMF、世界銀行成員國，台史合作可以鏈結國際經濟組織之資源，並帶領台灣金融業加入非洲聯盟市場。

建交超過55年，雙方已成為彼此重要的發展夥伴，王恩史瓦帝三世國王自1986年即位以來，此次為第19次訪台，隨行成員包括外交暨國際合作部部長戴柏莉（H.E. Pholile Shakantu）、商工暨貿易部部長庫馬羅（Hon. Manqoba Bheki Khumalo）及中央銀行總裁蒙尼斯（Dr. Phil Mnisi）等內閣部會首長，訪台期間兵分多路與各大金融機構簽署MOU。

史瓦帝尼中央銀行為該國金融人才培育之領導機構，提供銀行和金融領域之教育與培訓服務，致力於提升國內金融人員之專業素質，強化其在國際市場的競爭力。金研院表示，自今年3月上旬，史瓦帝尼中央銀行首度來訪台灣後，雙方即積極展開金融雙邊合作，顯示台灣金融實力的國際包容性，台史兩國首次的金融合作，將實際擴展到該國金融人才能力建設與普惠金融教育等。

黃崇哲表示，在兩國合作基礎下，台灣在金融人才培訓的專業與系統將引入史瓦帝尼，幫助其建構金融人才培育體系與創新基礎；另一方面，憑藉史瓦帝尼在非洲區域的影響力及其在國際金融組織中的參與能量，雙方將共同探索在國際金融倡議等前瞻領域的合作機會，促進我國金融業的國際參與及市場發展。