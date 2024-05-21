基隆市有名39歲簡姓男子因犯下殺人未遂案，在安樂區某醫院接受監護處分，19日卻趁隙逃離，據悉簡男已搭乘客運前往台北市，除了基隆、雙北今（21日）陸續宣布各級學校暫停開放；有鑑於雙北距離宜蘭很近，宜縣府為了學生安危，比照實施明日暫停開放，如有延長將再行公告。

據了解，基隆市警察局今上午與基隆市政府大動作召開記者會指出，簡男19日上午出現在市區愛四路一帶，後來坐上公車往八斗子方向離去，但在下午4時左右，於基隆市安瀾橋一帶，又搭上了國道客運公車，往台北市方向離去。

由查緝專刊上內容可知，簡男身高172公分，身著白上衣、黑色長褲，穿著長袖方格紋襯衫，身上無財物，未使用手機，且精神狀況不佳；警方指出，簡男可能出沒藏匿地點為「全台各地」，並表示簡男具有攻擊性，所犯罪行為是殺人未遂，查緝時請注意安全，通緝罪名是準脫逃罪。

縣府教育處稍晚公告，為維護校園安全，北市及新北部分區域校園暫停開放，宜縣比照實施於明日暫停開放，如有延長將再行公告，也請各校加強校園巡查並與轄區派出所密切聯繫，上放學盡量結伴同行，請勿在外逗留，若有發現可疑人士請於第一時間通報警方與教育處學管科。

教育處強調，校園暫停開放目的為加強門禁措施，避免陌生人士進入校園造成校安疑慮，原有校園依自治條例長期外借固定團體運動使用，則不受影響，進出人員做好控管，維護師生安全。