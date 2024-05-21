楊祐寧近日參加大陸實境秀節目《花兒與少年‧好友記》到各地旅行，沒想到最新一集播出卻被眼尖網友發現，他坐在泳池畔疑似走光的畫面，「尺寸頗大」話題持續發燒，意外掀起討論，對此，楊祐寧經紀人回應曝光。

《花兒與少年》本季邀請許多過去曾參加的藝人好友再相聚，楊祐寧、秦嵐、江疏影、古力娜扎等人來到泰國旅遊，愜意坐在泳池畔熱聊。沒想到片段播出後，有網友發現穿著短褲的楊祐寧屁股挪動時，疑似褲縫太大，隱約看到「小祐寧出來見客」狀似意外走光。

對此，楊祐寧經紀人表示：「大家冷靜，他很安全！謝謝粉絲們關心」，強調他們有看過影片，沒有看到不該看到的，但仍引發網友熱議：「到底誰看這麼仔細」、「這什麼情況？我可不想花少停播」、「是沒注意沒剪掉，還是為了博噱頭留著啊，而且他裡面不穿内褲嗎？好炸裂」，不過也有人認為應該是角度問題，大家看到的影子應該是泳褲不是走光，懷疑是遭惡意剪輯。