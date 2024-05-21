前總統蔡英文520卸任總統後，第一篇臉書發文表示，自己未來會在不同的位置、用不同的角色，為台灣打拚。據了解，卸任後，蔡英文成立的卸任總統辦公室，將設在信義路健保署署本部附近，辦公室主任擬由前國發會副主委、前總統副祕書長施克和擔任。

蔡英文卸任就前傳出卸任後將成立國際型智庫，由於她住在敦南寓所，剛好位於卸任總統辦公室很近。黨內人士透露，因為蔡英文剛卸任，會好好休息一下，籌設辦公室還不急。

據了解，辦公室主任原本深受蔡英文信任的前總統府副祕書長黃重諺，但黃轉任專職的國安會諮委後，因此擬由施克和擔任，施曾是蘇治芬擔任雲林縣長時的副縣長，蔡英文競選總統時，延攬剛結束雲林縣府工作的施克和，任民進黨政策會首席副執行長。

至於蔡英文倚重的民進黨前祕書長洪耀福，目前為旅日學者，未來蔡英文「重出江湖」時，洪將會繼續襄助，只是以洪的輩份，不需要掛任何頭銜。