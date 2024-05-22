另端午加碼百組百萬元，台彩說，5月21日大樂透加開之100組100萬獎項開出情形如下：100組中開出23組，總中獎注數為27注，其中19組為單注中獎，4組為2注均分，目前尚有77組100萬獎項未開出，將於次期(5月24日)繼續加開。

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