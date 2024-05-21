俄羅斯國防部週二表示，軍方開始了計畫中的「第一階段戰術核武器演習」，地點在靠近烏克蘭的南部軍區。

路透社報導，俄羅斯國防部表示，這場演習將測試「非戰略核武器的準備與部署情況，以確保俄羅斯國家的領土和主權的完整」，接著解釋演習的原因，「這是對某些西方官員的挑釁性言論，以及他們帶來的實際威脅，所做的必要回應。」

Kh-47M2匕首飛彈，可視為空射型的伊斯坎德爾，同樣也可核武器化。(圖/Defense Blog)

🚨Update: Russian Minister of Defense says Russia starts first phase of tactical nuclear weapon drills!



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戰術或非戰略核武的威力，雖然不如消滅整個敵方城市的戰略武器，但它們仍然具有巨大的破壞潛力。西方普遍認為，這是俄羅斯新一波的核訛詐，目的是阻止北約盟國持續軍援烏克蘭，甚至主動派兵介入。

演習的第一階段涉及9K720「伊斯坎德爾」和Kh-47M2「匕首」飛彈。這兩款飛彈基本上是「一物兩用」；伊斯坎德爾是一種射程在200公里以內的戰術彈道飛彈，而匕首是它的空射型版本。其彈頭重量大約500公斤，足以安裝小當量的戰術型核子武器。