67歲香港男星呂良偉演出經典電視劇《上海灘》裡的黑幫頭目「丁力」獲得關注，1991年演出電影《跛豪》更成為他代表作。近日他受訪表示，談到當初拍這部電影的難忘回憶，他曾和出品人麥當雄一起到監獄探視「跛豪」本尊吳錫豪，讓他相當緊張。

呂良偉表示，當時辛苦拍完《跛豪》後，製片方很希望可以用《跛豪》作為電影名，但因為並沒有獲得本人同意，因此希望可以到赤柱監獄探吳錫豪。剛好當時呂良偉的律師，也同樣是吳錫豪的律師，在這層關係牽線下，製片方先將《跛豪》這部電影讓吳錫豪家人看過之後，再經由家人和吳錫豪溝通，雙方才有機會見面。

回憶當時情況，呂良偉提到當時吳錫豪對麥當雄將的第一句話，令他印象深刻，他劈頭就問：「麥生我有哪裡得罪你呀？你要拍我？」當時麥當雄嚇得急忙解釋，呂良偉則是努力打圓場。沒想到吳錫豪立即表示：「不用說了呂先生，不關你的事，我家人看完後，很欣賞你，你演得好好，你把我演得很帥」。

最後，吳錫豪表示，「電影已經拍完，叫你不要用，沒有意思」，但他要求電影公司以他的名義捐50萬港幣給慈善團體，事情才圓滿落幕。事實上，在電影片頭處也可以看到一段致歉內容，寫下：「本片攝製時，未經吳錫豪先生同意。如片內有模仿影射等情節，實屬巧合。並為可能引起不便之處，向吳先生致歉意。」