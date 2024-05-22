日本大阪枚方市發生一起命案，1名19歲大女生被發現，身上約有50處刀刺傷和割傷，已明顯死亡，警方逮捕了涉案的26歲死者男友，疑似因為財務問題行兇，詳細原因還有待警方調查。

據《讀賣新聞》報導，今（21日），警方對大阪府枚方市一間公寓內一名女住戶被殺一案進行了驗屍，發現身上約有50處刀刺傷和割傷處。

報導指出，死者是住在那裡的19歲女大生。根據驗屍結果，死因是被斬首失血，估計她於16日左右死亡，也就是屍體被發現的兩天前。傷口集中在脖子上，腹部的傷口一直到了肝臟。她的手上也有抓痕，疑似是她在反抗時留下的。

18日下午，大阪市內的一家酒店向縣警察報案，稱有人「付不起房費」。警方發現失業嫌疑犯西光勝（26歲）被捕時擁有女大生房間的鑰匙。縣警局枚方警察局的一名警官前往查看，發現女打生死在自己的房間。

西光勝在調查過程中，他坦承犯案，2人情侶關係的。並表示：「犯案後，我鎖上了門並離開了房間。」還表示，「我有信用卡債務，我對女友保密」，詳細案情有待警方調查釐清。