該試驗為全球多國多中心第三期臨床試驗，藥華藥於2024年1月17日向美國FDA提交臨床計劃，並已依照FDA建議修訂本試驗計畫。不過，FDA近期針對該試驗計畫主要療效指標，提出進一步修訂建議，因此，藥華藥也遂主動向中國藥監局申請暫時撤回，待計畫書修訂完成後將再行提交申請。

藥華藥表示，原發性骨髓纖維化（Primary Myelofibrosis, PMF）為骨髓纖維化（Myelofibrosis,MF）的一種，與真性紅血球增多症（Polycythemia Vera, PV）、原發性血小板過多症（Essential Thrombocythemia, ET）同屬於骨髓增生性腫瘤（Myeloproliferative Neoplasms, MPN）疾病。根據提供罕見疾病資訊的網站Orphanet，全球每10萬人約有1到9名PMF患者。若低風險的MF患者出現相關症狀，現行治療方法包括仿單標示外的愛治（Hydroxyurea, HU）、長效型干擾素，某些情況下患者可使用JAK2抑制劑或需

骨髓移植，JAK2抑制劑主要適用於中、高風險的骨髓纖維化患者。

藥華藥表示，Ropeginterferon alfa-2b為該公司自行研發生產的新一代創新長效型干擾素，至今已獲全球近40個國家核准用於成人真性紅血球增多症（ PV）患者，包括歐盟、美國及日本等主要新藥市場。