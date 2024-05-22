CMoney資料顯示，年初至今(5/17)，官股買超ETF張數前二十大排行榜，債券ETF高達9檔，前三名依序為群益ESG投等債20+(00937B)、國泰20年美債(00687B)、元大美債20年(00679B)；高股息ETF也有7檔，前三強依序為復華台灣科技優息(00929)、群益台灣精選高息(00919)及元大台灣價值高息(00940)。

官股今年以來買超張數前二十大ETF

資料來源：CMoney，資料日期：2024/05/17

進一步觀察官股近期買盤，以00929最為強勁，主要是它自4月加息53%後，年化配息率飆升至11%以上，因而吸引官股大舉敲進。4月以來至今(5/17)，7周中就有5周時間，00929榮登官股買超ETF張數及金額第一名；特別是臨近5/20除息前兩周，官股掃貨力道更加猛烈，近兩周總計買超00929逾21億元、10萬張，為全ETF市場冠軍。

對於00929大方配息，股民們叫好聲更是不絕於耳，有股民曬出7.5萬入帳單直呼：「一大早的就被房客轉進來的錢給砸醒了，感覺越來越爽了」。

更有海量的曬帳單文出現：「感恩00929給我工作月薪以外多出來的3萬，讓我覺得每個月的底氣增加」、「當我相信科技就是未來的趨勢，我就不再擔心它跌不跌的」等等。除了大戶外，也有不少是新手小白，有位持股6張、領息1,200元的股民表示，「只是小資族！又是小白新手，上個月第一次買選擇ETF ，第一次拿到股息好高興，希望之後也可以繼續下去慢慢存股」。

更有股民分享存股觀念，「只要你是長期投資領息的，就要優先考慮哪隻高殖利率。因為要靠領息來去錢滾錢、股價下跌不用怕、無需擔心、這更利於你存股張數」。另有分析師看好00929搭520行情，後續台股科技持續領漲的趨勢下，「填息機率高」。

至於官股今年以來ETF賣超張數排行榜，前二十名中，以主題式ETF居多，例如電動車、5G、綠能、元宇宙等等；除此之外，富邦特選高股息30(00900)、中信成長高股息(00934)、國泰股利精選30(00701)等三檔高股息ETF也位列官股賣超名單之中。

官股今年以來賣超張數前二十大ETF

資料來源：CMoney，資料日期：2024/05/17

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