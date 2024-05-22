一年一度的端午節即將到來，提醒家中長輩可以領取政府好康，截至目前，新北市、高雄市、新竹縣等3縣市，都針對65歲以上民眾提供最新優惠，新竹縣可領1萬元敬老禮金最多，受理至今年9月底為止。

※新竹縣

發放敬老禮金一萬元，並自4月1日起到9月30日止受理申請，發放對象三要件為：今年年滿65歲、民國94年8月1日以後設籍新竹縣、截至申請日當日已持續設籍滿10年者。

提醒新竹縣敬老禮金設有排富條款，符合以下5條件任1不能領取：

1.111年個人綜合所得總額超過50萬元；2.個人土地及房屋公告現值總額超過500萬元；3.領有軍公教退休職金，包含政務、公營事業；4.領有老農漁福利津貼；5.領有榮民就養給與。

※新北市萬里區

發放長者端午節慰問金2000元，需設籍本區連續5年以上，並符合以下三者之一：1.年滿65歲；2.年滿55歲原住民；3.領有身心障礙證明文件之身心障礙者。

發放金額方面，長者端午節慰問金為2000元。輕度身障者端午慰問金，每節為1000元。 中度以上身障者春節及端午慰問金，每節為2000元。

※ 高雄市

自2024年5月21日起，凡市民持高雄市敬老卡或博愛卡搭乘台鐵列車，只要起訖站其中一站為高雄市轄內的車站，即可使用社福點數扣抵車資，每趟次最高扣抵50點（元）。

高雄市敬老卡、博愛卡自2024年1月起已擴大使用範圍，敬老卡除未限額免費搭乘高雄市公共車船及輕軌外，再加碼每年1200點社福點數，可搭乘高雄捷運及特約計程車；博愛卡則每月有900點社福點數可使用於前

持高雄市敬老卡或博愛卡搭乘台鐵列車，起訖站其中一站須為高雄市轄內之車站才可使用社福點數扣抵車資，包含大湖、路竹、岡山、橋頭、楠梓、新左營、左營、內惟、美術館、鼓山、三塊厝、高雄、民族、科工館、正義、鳳山、後庄及九曲堂等18站。