小米只花3年時間就打造首款電動車SU7 。（圖/達志影像/shutterstock）

中國大陸智慧手機廠小米，只研發3年時間，就推出首款電動車SU7，完成競爭對手蘋果花了10年都做不到的事。大陸電動車巨頭比亞迪董事長王傳福起初對小米造車捏了把汗，但事後印證「我錯了」。

華爾街日報報導，小米是一家以生產電鍋、掃地機器人、空氣淨化器和智慧型手機聞名的中國公司，3月底推出電動車SU7後，迅速在汽車市場爆紅，從4月3日起的第43天，已經完成1萬輛小米SU7的交付，並將持續努力提升產能，保證完成今年10萬輛交付目標。

小米SU7系列售價約在3萬美元~4.2萬美元之間（約台幣96萬~135萬），一次充電最高可行駛500英哩（約800公里），比在大陸製造的特斯拉Model 3價格便宜4000美元（約台幣12.9萬元），每次充電續航200英哩（約320公里），SU7性價比更高。

4月，在北京國際車展上， 全球多家汽車大廠高層擠滿小米汽車展位。

比亞迪董事長王傳福對小米董事長雷軍說，起初對小米造車捏了把汗，質疑小米能否成功，但他說，事後印證「我錯了」。

報導指出，小米造車成功凸顯百年汽車產業面臨新的現實，就是近年來，隨著電動汽車崛起，製造汽車的門檻已經降低。在這種情況下，中國大陸車企正加速衝刺，遙遙領先其他國家。

小米為了節省時間與成本，仿傚特斯拉和其他汽車製造商的做法，構建自己的產品開發知識，並與大陸供應鏈快速融合。

在小米汽車團隊的6千人大軍中，部分從保時捷、寶馬等國外車企挖角，也有從其他部門調度而來。

事實上，特斯拉Model 3為小米電動車的靈感來源之一，並為其最大競爭對手。雷軍曾在SU7發表會中，曝光多項號稱優於特斯拉Model 3的數據，公開叫陣意味濃厚。