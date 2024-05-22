「無毒教母」譚敦慈致力推廣健康飲食觀念，不過，她透露大兒子因飲食習慣差，愛喝含糖飲料，一度罹患脂肪肝，肝功能指數也偏高，後來因為戒掉含糖飲料，1年就瘦了20公斤，連脂肪肝都不見了。

譚敦慈上「小宇宙大爆發」節目中指，她的大兒子是家中飲食習慣最差的人，因為愛喝含糖飲料，後來要去上海讀書，去之前做了檢查，發現有脂肪肝，肝功能指數微微上升，去了（上海）那兒，喝不到含糖飲料，一年就瘦了20公斤。

主持人廖盈婷問，「就只是戒了含糖飲料嗎？譚敦慈說，「對，只有戒了含糖飲料，就瘦了20公斤」，連脂肪肝也不見，肝功能也恢復正常。

一同參加節目的減重醫師李唐越也說，減重的時候，第一件事就是要把含糖飲料戒掉，「這真的是蠻危險的日常習慣。」

營養師許育禎在臉書粉專「Ivy營養師的健康教室」PO文提醒，市售飲料、手搖飲中常添加高果糖糖漿，這是一種精緻糖，含有高量果糖，果糖是經由肝臟代謝，食用過量易產生脂肪肝。