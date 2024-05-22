最近生病的人好多，腸病毒、流感都可能造成喉嚨痛，小兒科醫師傑登表示，腸病毒誘發皰疹性咽峽炎，讓病童痛到不吃不喝，是常有的事情，要小心低血糖和脫水，提醒在稍微能夠吞嚥後，可攝取富含維生素A、C、鋅、Omega-3與蛋白質等食物，尤其強推「維生素C之王」芭樂，可使嘴破好的快。

傑登在臉書粉專「傑足先登 傑登醫師」PO文指出，感染腸病毒的孩子，若是以皰疹性咽峽炎為主要症狀，在病程第2、3天，通常喉嚨會有一大堆破洞，

痛到不吃不喝是常有的事情，這時把握一個原則，「只要吃得下，想吃什麼都可以。」

傑登指，不管是甜的、軟的、冰涼的，比較能夠下嚥都行，所以布丁、冰淇淋、奶酪、放涼的蒸蛋、豆腐等等都可以。或許有人問不到1歲也可以吃冰淇淋嗎？」對，吃得下去活著比什麼都重要。

傑登指，過幾天待病童稍微能夠吞嚥後，建議多攝取以下5類食物，加速口腔破洞，和手腳疹子傷口修復。

■優質蛋白質：是身體修復的主要原料，可從雞蛋、牛奶、優格、肉類獲得。

■維生素C：幫助蛋白質合成，加速皮膚黏膜修復，可從蔬菜水果獲得，強推維生素C之王「芭樂」。

■維生素A：促進免疫細胞活性，加速傷口癒合，可從胡蘿蔔、菠菜、地瓜、木瓜等獲得。

■鋅：除了能加強免疫，還能促進傷口癒合，非常重要，可從帶殼海鮮、牡蠣、堅果、種子等獲得。

■Omega-3：具有抗發炎能力促進循環，幫助傷口消腫減少疼痛，加速修復，可從深海魚類、魚油、核桃等獲得。