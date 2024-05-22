大陸湖南省邵東市火廠坪鎮一名男性公務員，日前與一名女子被家人捉姦在床，兩人赤裸的床照如今被印製成大幅海報，貼在車上到處遊街四處宣傳。

根據陸媒《新京報》報導，這名被捉姦的男公務員，是火廠坪鎮駐雙井溪村申姓第一書記，海報指出，與他通姦的是一所中學教師的李姓女兒，海報抨擊申男道德敗壞、破壞家庭。

邵東市紀監委指出，申男涉事情況正在進行調查。 另一名知情者則表示，申男與李女是校友，兩人都已婚，目前申男暫時遭到停職。