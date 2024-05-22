大陸央視新聞用戶端報導，中國大陸第三艘航空母艦福建號1日上午出海開展首次航行試驗，5月8日才完成首次航行試驗，而航母在正式交付部隊服役後，還需要與驅逐艦、護衛艦、潛艇和補給船等編隊聯合訓練。對此，前海軍艦長呂禮詩21日就表示，「福建艦僅在14天就進行了第二次海試，足見江南造船廠及解放軍為福建艦做足了準備，如此龐大的電力及動力系統測試的陸上模擬實驗室，在哪呢？」，引發討論。

呂禮詩21日在臉書上PO出一篇「23日福建艦即將進行第二次海試！」的文章表示，「20日上海海事局『滬航警465/24』航行警告，或是21日另發的『滬航警467/24』航行警告，文本結構均和5月1日『滬航警413/24』航行警告相同，皆為『大型船舶深水航道出口實施交通管制』」。

呂禮詩提及，「參考山東艦於2018年5月18日首次海試結束至8月26日第二次海試相隔100天，福建艦僅在14天就進行了第二次海試，足見江南造船廠及解放軍為福建艦做足了準備，以致第一次海試缺改在短短的14日完成，得以實施第二次海試科目」。

呂禮詩最後也質疑，「如此龐大的電力及動力系統測試的陸上模擬實驗室，在哪呢？」