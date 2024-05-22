TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集在立法院上演「全武行」期間，網友們對於國會肢體衝突和推動國會改革的看法。數據分析結果發現，儘管民進黨極力訴求程序不正義，但似是沒有獲得多數選民認同，高達18％網友表示「支持國會改革」，贊同綠營論述批評「（法案）沒有討論直接審查」佔比僅14％，此外還有高達13％網友分別表示「下架民進黨」和「為國民黨立委們加油」。

此外，有12％言論主張「應罷免藍白立委、解散國會」，11％網友批評「在立法院打架才是藐視國會」，10％言論批評在立法院外聲援民進黨的群眾是「職業學生」，甚至酸這是「大型面試現場」，還有9％言論表態力挺議事運作，為立法院長韓國瑜加油。總體而言，表達支持國民黨與民眾黨，或者力挺國會改革法案、批評民進黨的聲量約佔6成5，反觀表態反對、批評藍白陣營的只有2成5左右，剩下還有1成左右的網友，看不慣立法院打打鬧鬧的亂局。

至於藍綠白三黨立委的網路正負聲量好感度，網路數據調查發現，儘管國民黨、民進黨、民眾黨立委整體的負面聲量均大於正面聲量，但國民黨立委整體好感度（P／N值）最高，達到0.34，反觀發動強力杯葛行動的民進黨立委整體好感度約0.24居於下風，與國民黨立委共同提出再修正動議的民眾黨立委，好感度0.21敬陪末座。