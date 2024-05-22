本月20日是第16任正副總統就職典禮，總統賴清德的演說備受外界關注，他以「打造民主和平繁榮的台灣」為題，自認對兩岸釋出善意。但在演說中，賴清德對兩岸關係重新詮釋，還自稱依我憲法，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，遭批「新兩國論」。對此，前立委郭正亮21日就表示，「『希望中國正視中華民國存在的事實』，怎麼會有這種句子呢？接下來又講到中華民國和中華人民共和國互不隸屬，這兩段話就定位了是兩國論，講這個就讓善意沒辦法推了」，引發討論。

郭正亮21日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「從去年羅森伯格來台灣5次，所有的基調都是穩住現狀，1月13日之後來2次，表達的意思完全一樣，而且就職演說前大概2、3週，陸委會還對外釋放訊息，說賴清德的基調就是穩定現狀、兩岸能和平共榮，但怎麼出來變成這樣？」郭正亮坦言，「通常這種稿子撰寫的過程，都是有很多方面提供部分的段落，最後就會去衡量，然後組成一個A、B版，美國都一定要知道的，賴清德講這個版本就是在講你的信念，有考慮過大陸的感受嗎？」

郭正亮指出，「我就講兩個，『希望中國正視中華民國存在的事實』，怎麼會有這種句子呢？難道中華民國不是中國嗎？那中華民國是什麼？這句話講完，才說可以從旅遊觀光開始，大陸已經開小門給你了，結果賴清德又把他拉回去政治前提，你講這個就讓善意沒辦法推了，接下來又講到中華民國和中華人民共和國互不隸屬，他說是跟著蔡英文，但後來蔡英文把它改成兩岸互不隸屬，不是兩國互不隸屬」。

郭正亮最後也提到，「這兩段話就定位了是兩國論，然後政治問題要先正視，不然沒有這樣的對等尊嚴之下，交流是不穩定的，美國放行的轉折點就是中俄聯手，結果美國就換成打台灣牌」。