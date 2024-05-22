立法院17日爆發衝突，綠營黨團總召柯建銘早就預告重現太陽花，21日立院表決議程繼續，支持民進黨的青年也聚集場外聲援綠營，鼓譟不斷。名嘴歷史哥李易修指出，過去太陽花學運時，不少研究所學長會去敲學弟宿舍房門，用很兇的語氣質問：你怎麼沒去？你怎麼還在這裡？這很可悲。原來很多社團都有民進黨青年團的勢力介入。後來因為疫情、少子化等學風轉變，綠營執政學運需求也沒那麼高，就變得養尊處優了。

歷史哥21日在《大新聞大爆卦》節目表示，陳為廷在那邊不甘寂寞、大聲疾呼，很可笑，「最沒正當性的就是你陳為廷！我跟你講，陳為廷他還有很多黑料沒有爆啦。因為當時我們學校就是去最多的嘛，我們學長當時是一間一間寢室敲門你知道嗎？『欸，學弟！你去了沒有？』」

「因為當時我是研究所，我已經住到研究生的寢室了。」歷史哥提到，「但我們有研究所的大學長，當時在那邊叫大學部的學弟妹要去。然後呢，還有學弟來跟我投訴說：那個學長好兇喔！他一直說：啊你怎麼沒去？啊你怎麼還在這裡？（主持人馬千惠：不去不行？）當然不敢說不去不行，意思就是說你得去嘛！」就有些學弟裝睡混過去了。這很可悲！當時民進黨是這樣深入校園的。

歷史哥指出，他也鋪排了很久，像學校裡面有很多奇怪的社團，比如說什麼聯合國模擬社、學生會、人文學社各種奇怪的社，搞到後來才發覺，「原來那些學長、校友們，原來是民進黨青年團啊！所以難怪他們可以深入這個勢力？」

「可是這幾年，第一個，學生的工作比較難做嘛！」歷史哥強調，尤其疫情之後，基本上很大程度瓦解了一些學生社團既有的運作條理；而且現在學生玩手遊的，可能比你們那些玩社團的還要積極，學風的改變、少子化、各種方面，所以民進黨的學生工作、學運工作的強度，也明顯下滑了。而且很多人拿到學運的經費，他真的去做學運嗎？「傻了對不對？尤其現在我黨執政，需求也沒那麼高。」

歷史哥直言，不像以前馬英九執政，三天兩頭要去丟鞋子，今天拆大浦、明天拆政府，每天一大堆有的沒有的學運，現在也都沒有了。雖然當家要鬧事是民進黨的做法，但終究鬧事的場合跟鬧事的空間小很多，所以民進黨的學運，這幾年也弱化很多。這也是為什麼，剛出社會的年輕人，對民進黨這個品牌的忠誠度跟認同度，也明顯下滑，因為你的工作做得不確實，「講白了四個字，就養尊處優啦！」