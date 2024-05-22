立法院21日繼續上演藍白聯手推動國會改革法案，進入表決大戰，民進黨表態反對，要求退回重審。立法院長韓國瑜主持會議時有感而發，他呼籲應該讓世界看到台灣的真善美，尤其在賴清德總統甫就職發表談話後，若又發生衝突，將無法對國人交代。前立委鄭麗文強調，現場如何混亂都不重要，韓國瑜當然會有感慨跟情緒，但最重要的是議程往前推進，通過表決就合法、算數了，藍委要做的就是避免讓綠委攻近韓國瑜。

「反正怎麼表決我都一定會輸嘛，所以我就是派人在這邊拖延你拖死你，我能夠拖你幾個立委在這邊、不能出去跑行程也好啊？那我就用案海！」鄭麗文21日在《大新聞大爆卦》節目表示，可是今天我們是多數的時候就不一樣了，因為表決是有利於我們的，這要先搞清楚：表決是有利於我們的，因為如果數人頭、我們的人頭都到的話，那國民黨就一定會贏。數人頭一定不會贏有不會贏的做法，而一定會贏也有會贏的做法。

鄭麗文強調，所以這個時候國民黨就不應該案海戰術了，民進黨不可能吃素的，他們每一關一定都設下種種的關卡，一定要卡你，最後要戰，也是全武行，跟你戰到底。所以在這種情況下，就不應該進入案海，案海就是把自己淹死。韓國瑜也情有可原：問題是我這個要表決到什麼時候呢？現在變成是民進黨可以好整以暇，他不跟你打不是因為他不跟你打了，他到底會不會跟你打不知道，因為關鍵條文的表決還不到。

鄭麗文指出，等到關鍵條文表決來的時候，他再戰一波、再癱瘓一個下午；不癱瘓都要好幾天才能表決得完，他如果癱瘓個一次兩次，那你要什麼時候才能表決得完？所以很多沙盤推演其實要想清楚。

「回過頭來講韓國瑜院長，我知道他有很多的感慨，甚至每個人都有很多的情緒嘛。」鄭麗文直言，經過上禮拜五那樣的惡鬥全武行，誰沒有情緒？誰不想要發表幾句話？但這個時候，說實在的，在上面講什麼都沒有用！這個時刻，就是展現國會多數、表決通過，讓他能夠順利地完成表決。所以他今天當然做對了一件事情，這是老招了：就是一定會有委員去把表決卡偷走！所以在這種情況之下，當然就是舉手表決。

「數人頭嘛，就這麼簡單嘛，就是要讓議程，要往前推進！」鄭麗文提到，所以現場的吵鬧、混亂，委員不可能乖乖坐在位子上，又不是小學生？我如果是國民黨，我怎麼敢坐在位子上？我如果坐在位子上，民進黨不就上去啪啦一下，把韓國瑜給架走了嗎？所以正常的話，國民黨委員、尤其是壯漢們，一定要圍在韓國瑜身邊，成為一圈，讓民進黨沒辦法攻進來。

鄭麗文強調，為的是什麼？為的就是再怎麼混亂，只要議長在議長的位子上面，拿著麥克風通過表決，這個程序就是合法的了！就算數了！所以現場再怎麼吵鬧、其他人聽不清楚？這都不重要。不要跟他講道理了，而要在這個場子上面，趕快把他推進；趕快把他表決完成！