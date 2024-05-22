新加坡航空倫敦往新加坡SQ321航班21日下午在緬甸安達曼海接近泰國的高空遭遇亂流，機上多人遭猛力甩飛受傷，一名73歲英籍男性乘客不幸死亡，30人受傷送醫。新航深夜簡短說明，航機在中南半島伊洛瓦底盆地上空遭遇極強烈亂流，機上有人員受傷，機師緊急申請轉降曼谷。

新航21日深夜接近11時發布簡短聲明說明事發狀況。SQ321航班英國時間20日晚間自倫敦希斯洛飛往新加坡樟宜，起飛後約10小時在中南半島的伊洛瓦底盆地（Irrawaddy Basin）上方3萬7000呎高空遭遇「極強烈亂流」（extreme turbulence），機師宣布機上發生緊急醫療狀況並申請轉降曼谷，最終航機在泰國時間21日下午3時45分降落。

新航表示，目前確認，這架由波音777-300ER機型執飛的航班有多數損傷，機上有1人死亡，7人頭部重傷。21日傍晚泰國有媒體報導一名傷者送醫不治，仍待新航證實。

新航說明，機上共有211名乘客和18名機組員。乘客國籍與人數如下：澳洲籍56人、英國籍47人、新加坡籍41人、紐西蘭籍23人、馬來西亞籍16人、菲律賓籍5人、愛爾蘭籍4人、美國籍4人、印度籍3人、加拿大籍2人、印尼籍2人、西班牙籍2人、緬甸籍2人、德國籍1人、冰島籍1人、以色列籍1人、南韓籍1人。

曼谷機場稍早說明，死亡的乘客是73歲英國籍男性，死因可能是心臟病發作。