國民黨立院黨團總召傅崐萁提出環島高速鐵路、花東快速公路及國道六號東延花蓮段等3案，遭民進黨批評是「兩兆錢坑法案」。媒體人黃揚明直批，就連西部高鐵總經費5000億，政府也只出1億，且三條法案沒有提到2兆預算，社民黨台北市議員苗博雅在造謠，已完全沒有公信力可言。

「民進黨說什麼兩兆？我們現在認真來談這個兩兆、這個錢坑法案的問題，這個完全是謠言啦！」黃揚明21日在《大新聞大爆卦》節目表示，兩兆的那三條法案，一個叫環島高速鐵路，一個叫花東快速道路，還有一個叫國道六號東延。這三個該不該用立法的方式？現在西部那條高鐵有立法嗎？沒有！這種公共建設不需要立法就可以做，現在問題是，在野黨想要這個建設，執政黨不要，所以在野透過立法要求行政部門去做。

黃揚明強調，可不可以這樣？這是另外一回事，但是這三條法案在5月16日以前，也就是上周四晚上的朝野協商裡面，那個是韓院長親自主持，會議紀錄現在逐字稿都有了。當天第一個，他們所有人的默契就是，我們在新任交通部長上任之前不會處理；而且新任交通部長上任之後，再召集協商。所以新任交通部長李孟諺520才上任，所以接下來韓院長還會召集協商，那怎麼會在17日要通過呢？

「所以講說17日要通過的是誰？台北市議員苗博雅！」黃揚明直批，「身為一個選過立委的人，喔，幸好你沒有進立法院啦！你進立法院還得了喔？（主持人馬千惠：真的幸好！）我真的覺得強哥勝選了，真的是真的是喔，我跟你講，你光是這一個黑歷史，以前我都覺得你講話還算是中道理性的？經過這一次，很抱歉，苗博雅，你完全沒有公信力可言了，你完全在造謠！」

黃揚明指出，那個兩兆是怎麼回事？這三條法案裡面都沒有提及預算。花東快速裡面有一條提到，上限是2500億；另外兩條沒有具體提預算，但總是要花錢，建設要花錢沒有錯。但就舉台灣高鐵，西部這一條已經蓋好的高鐵，政府出了多少錢？他的總經費5000多億，我們的政府只出1000億！為什麼？因為這個叫BOT。今天就算真的兩兆，會不會政府真的花兩兆？也還不一定，而且這兩兆還是「民進黨的行政部門」去粗估的。