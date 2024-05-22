法國、巴西的部長及西班牙、德國和南非官員擬仿效全球最低稅負制，要求課徵全球富豪稅，要求富豪每年繳納至少相當於其總財富2％的稅款。但美國財政部長葉倫（Janet Yellen）直言反對這項稅制，並拒絕參與相關議題協商。