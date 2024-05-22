法國｜5國官員要求課徵全球富豪稅 02:582024/05/22 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 法國、巴西的部長及西班牙、德國和南非官員擬仿效全球最低稅負制，要求課徵全球富豪稅，要求富豪每年繳納至少相當於其總財富2％的稅款。但美國財政部長葉倫（Janet Yellen）直言反對這項稅制，並拒絕參與相關議題協商。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園藍議員諷：唐鳳出席法國聽證會也是被查水表？ 作家喊話拉下韓國瑜、罷免徐巧芯 蔡正元提自身經歷狠酸 五大銀行4月房貸近千億 利率飆上2.176％逼近金融海嘯水準 #法國 #官員 #富豪 #要求 #部長 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 小兔爆料點名要求回捐 高虹安：不用過度片面解讀 13:572024/05/23 政治 影》韓國瑜暢談莫泊桑名著《脂肪球》1細節！法國訪團驚呆 08:342024/05/23 政治 桃市議會藍批綠當家還鬧事 籲懸崖勒馬 不要成暴力黨 15:592024/05/23 政治 桃市綠議員批國會改革：考不過司法特考就立志當立委 15:202024/05/23 政治 汐止社宅預定地遭到廢棄物 立委要求國防部30天出改善計畫 16:512024/05/23 社會 法國｜新喀里多尼亞選舉法改革釀暴動 02:582024/05/22 財經 租屋要小心！房東要求他拍健保卡照片 內行曝暗黑手法 13:002024/05/22 財經 泰國議員要求罷免總理賽塔 法院接受申訴 13:512024/05/23 國際 「老柯前幕僚」勞動部長何佩珊昔嗆林淑芬！陳菁徽當面秀影片本人尷尬了 11:152024/05/23 政治 立院備詢初體驗 李遠：不認為文化幣政策流於撒幣 11:462024/05/22 生活 台東縣議會藍黨團聲援國會改革法案 嗆民進黨怕什麼？ 12:442024/05/23 政治 超越法國 義大利成歐盟最大的俄羅斯天然氣買家 13:312024/05/23 國際 要求北市兵役局於青島東路募兵 議員：如此愛國不當兵太可惜 16:092024/05/23 政治 扁哭哭！ 新任法務部長鄭銘謙：未獲府院研議特赦指令 17:122024/05/22 社會 越南缺電麻煩大！ 路透爆：官員「鼓勵」鴻海減少30％用電 06:302024/05/22 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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