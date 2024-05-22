法屬南太平洋群島新喀里多尼亞上周因選舉法改革，令支持獨立者不滿而引發連串暴力事件，已造成至少6人死亡和數百人受傷。法國19日出動600名軍警恢復當地首府與機場之間公路交通，澳洲與紐西蘭21日宣布安排航班撤僑。