法國｜新喀里多尼亞選舉法改革釀暴動 02:582024/05/22 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 法屬南太平洋群島新喀里多尼亞上周因選舉法改革，令支持獨立者不滿而引發連串暴力事件，已造成至少6人死亡和數百人受傷。法國19日出動600名軍警恢復當地首府與機場之間公路交通，澳洲與紐西蘭21日宣布安排航班撤僑。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國｜整修核電廠 EDF簽58億歐元貸款 蔡英文卸任紀錄片廣告 Google拒上架 元元性感模仿〈晚安大小姐〉 透視襯衫搭蕾絲襪掀網暴動 #法國 #新喀里多尼亞 #選舉 #暴動 #法屬 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 「甩尾泰勒絲」撞警車遭逮 畫面曝光！全網暴動：已撞進我的心 19:552024/05/15 社會 影》國道劫囚！獄警2死3重傷 法國大規模搜捕「蒼蠅」 22:132024/05/14 國際 美對陸電動車徵100％關稅！郭正亮爆更誇張的禁令：都在騙人 09:092024/05/15 政治 520就職》祝賀賴蕭！ 陳水扁發文「賴的起手式，扁的過去式」 11:292024/05/20 政治 反對賴赴立院國情報告！游盈隆3點質疑「如公審」：屈辱的安排 12:542024/05/14 政治 半導體外交！黃崇仁會面馬克宏 促台法合作發展AI 10:202024/05/14 財經 溺水街？蘇納克宣布7／4選舉 英國各大報標題創意百出 16:222024/05/23 國際 韓國瑜將翻身再戰2026、2028？郭正亮驚爆內幕：不能講 06:302024/05/16 政治 歐洲廢死好進步？趙少康揭法國警察執法殘酷真相 00:082024/05/16 政治 法屬新喀里多尼亞大暴動！馬克宏宣布緊急狀態 4死數百傷 23:442024/05/15 國際 影》韓國瑜暢談莫泊桑名著《脂肪球》1細節！法國訪團驚呆 08:342024/05/23 政治 法國｜5國官員要求課徵全球富豪稅 02:582024/05/22 財經 超越法國 義大利成歐盟最大的俄羅斯天然氣買家 13:312024/05/23 國際 民進黨南投縣黨部主委選舉白熱化 候選人遭控涉吸金 19:512024/05/18 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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