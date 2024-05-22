黑龍江龍煤集團鶴崗礦業公司興安煤礦，20日晚間發生二氧化碳洩漏事故，造成9人受困，其中5人遇難，4人獲救。鶴崗礦業公司指出，此事初步研判為向封閉採空區內注入液態二氧化碳發生洩漏所致。目前，事故原因正在進一步調查中。