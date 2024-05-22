黑龍江｜興安煤礦二氧化碳洩漏 釀5死 03:442024/05/22 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 黑龍江龍煤集團鶴崗礦業公司興安煤礦，20日晚間發生二氧化碳洩漏事故，造成9人受困，其中5人遇難，4人獲救。鶴崗礦業公司指出，此事初步研判為向封閉採空區內注入液態二氧化碳發生洩漏所致。目前，事故原因正在進一步調查中。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 黑龍江｜黑龍江城市分批補貼 促綠色智慧家電消費 山西│今年預計建設200座智慧化煤礦 徐巧芯：外交部發言人先說出來 已經洩漏的秘密不是秘密 #洩漏 #黑龍江 #興安 #煤礦 #鶴崗 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 「小土豆」飛越6840公里 台灣冬候鳥小辮鴴來源解密 12:552024/05/19 生活 指控徐巧芯「洩露國防秘密」 台灣基進今按鈴告發3罪 10:352024/05/06 社會 「何需洩漏底價？」 黃珊珊曝北市公文：有心人不必再抹黑了 18:492024/04/27 政治 刑事局公布高風險遭駭賣場 知名吃到飽「饗賓集團」居冠 14:242024/05/07 社會 避免碳洩漏「台版CBAM」要上路？環部：恐涉及修法 19:092024/03/27 生活 外交部將對徐巧芯「採取法律行動」：涉洩漏公務機密 12:292024/05/06 政治 NCC「洩漏徐巧芯email」？媒體人砲轟：違反保密義務 18:232024/05/09 政治 大地磁暴來襲 黑龍江再現極光 16:562024/03/26 兩岸 葉元之爆昔與韓國瑜聚會「全被洩漏」內幕：鉅細靡遺報導 15:192024/04/08 政治 工研院打造用氫安全防護網 提升淨零時代競爭力 13:382024/03/25 生活 保護台灣小辮鴴棲地 野鳥學會喊話政府推「生態標章」 14:092024/05/19 生活 《國際產業》陸打煤價上漲 開採更多煤礦 16:382024/04/12 財經 4種睡姿洩漏伴侶親密度「1抱法」代表關係失衡了 17:062024/05/15 健康 深植保密觀念！海巡署舉辦機密維護講習 嚴防洩密守護國安 19:572024/04/18 社會 洩陳沂個資判刑3月確定 北檢通知雞排妹今日到案執行 08:002024/05/01 社會 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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