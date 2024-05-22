貴州｜促就業 379家國企開展「國聘行動」 03:442024/05/22 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 貴州為促進當地就業，要求當地379家國企與央企分別在貴州大學、貴州師範大學舉行「國聘行動」專場招聘會，總計提供8,000多個職缺，共吸引了逾4萬名高校畢業生參加，初步達成就業意向5,900餘人。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上海│當地西瓜實現首批出口 前進香港 76％南漂高雄就業！大港青年實習計畫媒合首破千人 屏東就業博覽會25日登場 1200名職缺、月薪上看65K #貴州 #就業 #國企 #國聘 #當地 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 桃分署打造55＋友善職場講座開跑 22:032024/05/12 財經 雲豹能源攜手光禹 取得北巿動物園BOT案 20:072024/05/13 財經 首家新住民友善職場上路 「可朗芙」成開店首選 15:412024/05/13 寶島 新北校園徵才亞東科大場 釋1300職缺初媒合率近半 17:402024/05/16 寶島 新疆國企董座遭雙開 貪腐情節曝光 13種畸形文化淪「毒瘤」 23:462024/05/22 兩岸 畢業即就業！校園就博會真理大學登場 媒合率近5成 17:012024/05/08 生活 中科就業人口紅利20年狂增8倍 「逐台積電而居」已成顯學 20:092024/05/23 財經 廣東率先砸1.32兆 開啟各省「低空經濟」爭奪賽 13:292024/05/23 兩岸 台積電美國鳳凰城廠工地爆炸 化學卡車釀禍司機送命 18:542024/05/16 國際 《美股》消息面：堵陸！拜登鎖定AI模型、連網車、晶片、量子運算等 10:582024/05/09 財經 就業數據重燃降息希望 道瓊大漲331點 台積電ADR走低 05:242024/05/10 財經 台東公東高工解除專輔 辦學轉型重就業因應產業缺工 18:332024/05/08 生活 取消房貸利率下限？陸官媒：房貸利率還會明顯下降 10:502024/05/20 兩岸 虎尾就業中心補助青年租屋 助雲林科技人才外漂台積電 17:442024/05/16 寶島 輔導會職訓中心職涯講座 協助退除役官兵就業準備 22:032024/05/12 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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