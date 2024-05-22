高雄彌陀區的海岸公園近來被發現疑似「世界第三毒」的藍瓶僧帽水母現蹤， 1名華姓母親帶著5個小孩19日下午4時許到此地遊玩，未料2名男童下水後疑似被水母螫傷，因2人的疼痛感遲未消退，嚇的母親緊急將他們送醫治療，目前海洋局接獲通報，已前往海域監控。

據了解，華母攜帶5名孩童於19日下午4時至高雄彌陀區的海岸公園遊玩時，其中有2名男童在下水後，疑似被水母螫傷，因孩童疼痛感遲未消退，嚇的母親急忙將2人送醫，華母說「當時有藍色的東西靠近，不曉得那是水母，碰到之後就很痛，小孩當下是大喊，感覺很像被電到就劇痛」，上網查詢後發現竟是藍瓶僧帽水母。

海洋局表示，接獲通報在高雄彌陀區的海岸公園發現藍瓶僧帽水母現蹤跡，傳出有2名孩童被水母螫傷，海洋局持續在現場巡視並用撈網去撈，未料皆無發現水母的蹤跡，目前已持續在海岸邊監測中，皮膚科醫師劉昭宏表示，民眾若不慎觸碰水母，可用熱水浸泡20分鐘左右，倘如較嚴重出現呼吸困難或休克現象，須立刻送往急診救醫。

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