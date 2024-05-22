隨著中美貿易緊張加劇，越來越多跨國企業選擇將工廠從傳統的製造基地中國大陸遷移至越南，而越南也仰賴外資促進國內經濟成長。但據路透社報導，越南電力供應的風險再度浮現，當地官員已點名鴻海越南廠區「自願」減少30%用電，以防去年夏季電力短缺造成工廠鉅額損失的慘況再次發生。

越南電力供應長期不穩，早已遭到外商詬病，凸顯出當地基礎建設的不足可能讓該國政府的經濟野心遭受嚴重打擊。去年光是因電力短缺造成的重大經濟損失就達約14億美元（約新台幣456億元），相當於越南GDP的0.3%。

據路透社21日刊出的獨家報導，在去年5、6月因熱浪導致越南北部地區電力短缺，造成嚴重生產損失後，消息人士透露，越南當局今年已要求包括鴻海在內等多家外商採取減少用電的節能措施。不過消息人士表示，越南當局是以「鼓勵」的方式，而非硬性規定鴻海減少用電，且相關措施對工廠產能沒有造成任何影響。

過去1年內，蘋果在越南的供應商數量從25家增加到35家，執行長庫克4月在河內與越南總理范明正會面時也承諾增加對越南的投資支出。而長期身為蘋果產品代工霸主的鴻海在越南北部共有6間工廠，負責組裝MacBooks與iPads。

其實今年3月外商企業代表在與范明正會晤時，就當面表達了對缺電的憂慮，並強調工業區去年用電高峰期的經常計畫性停電，打亂了企業正常業務營運與生產周期的安排。當時范明正承諾，未來不會再發生電力短缺問題。