2022年曾被時報周刊CTWANT直擊與吳霏的家人一同逛家飾賣場挑選家具的馬來西亞歌手艾薇，隔年兩人因被拍到擁抱接吻終於認愛，兩人穩交關係至今仍持續中；日前在「520」這樣一個充滿愛意的日子，她又被本刊讀者目擊被吳霏搭著肩甜蜜現身新北市的街頭，雖然旁邊還有音樂製作人當電燈泡，但兩人絲毫不在意，被吳霏勾著的艾薇更不時發出銀鈴般的笑聲，看得出心情相當好，也十分引人注目。

「520」當晚，本刊讀者行經新北市三重區的街頭，忽然聽到一陣甜甜嗲嗲的聲音又說又笑，轉頭看到一個身材嬌小穿著露肚短背心的女生，綁著兩股麻花辮，身邊還有兩個男子陪伴，仔細一瞧，原來是歌手艾薇，而在一旁的短髮男子，則是與她交往已兩年的男友吳霏及音樂製作人張暐弘，三人邊走邊聊，顯得很開心，艾薇講到開心處，吳霏便伸手搭住她的肩膀，似乎對女友可人的模樣很疼愛，也沒在管旁邊還有別人，兩人隨處都可放閃。

雖然身邊有製作人當電燈泡，但吳霏還是親熱地搭著艾薇的肩，小地方也看得見放閃。（圖／讀者提供）

艾薇在社群發限動曝520當日工作，身上穿的服裝與讀者直擊的是同一件。（圖／翻攝自艾薇IG）

而吳霏日前也分享一段影片，他翻唱邱峰澤與艾薇合唱的歌曲〈一起寂寞〉，身邊的人正是製作人張暐弘，但原本看起來是個陽剛味十足的片段，中間卻冒出一個熟悉的女「聲」說：「欸可以不要唱嗎？把我的歌唱成醬。」原來是艾薇在抱怨唱饒舌的男友吳霏把她的情歌唱得很難聽，但抱怨歸抱怨，艾薇甜甜的聲音卻讓人覺得是在撒嬌，吳霏後來把歌詞用RAP呈現，別有另一番風格，也幫女友打了歌，算是相當貼心的行為。艾薇搶第一留話「你知道你唱的第一句有兩個key嗎」，而網友也留言虧吳霏「跟艾薇在一起久了（馬來西亞）口音都出來了，只是整篇對話明明是在吐槽，卻充滿了粉紅泡泡的甜蜜。

吳霏日前在社群分享在錄音室的影片，旁邊除了有製作人陪伴之外，影片中也出現艾薇講話的聲音，他演唱艾薇的歌曲，還被虧「跟艾薇在一起久了口音都出來了」。（圖／翻攝自吳霏IG）

26歲艾薇與23歲的師弟吳霏於2022年爆出姊弟戀，當時本刊曾直擊吳霏揪全家人幫忙艾薇挑家飾、搬床墊，之後兩人更一起待在吳霏家中直至深夜都未再出門，不過那時雙方不認「艾霏戀」，僅表示從《聲林之王2》、《全明星運動會3》一直都是很好的朋友，互相也姊弟相稱，就是師姊、師弟的關係，艾薇很感謝好朋友好師弟及全家人幫忙她搬家。

本刊在2022年曾直擊吳霏全家人幫艾薇挑選採買家具，兩人還一起返回住處，但他們稱是好友姐弟關係。（圖／本刊攝影組）

艾薇於2023年4月結束工作後直奔吳霏家，兩人還在開放式的陽台上擁抱接吻，此後雙方認愛。（圖／本刊攝影組）

直到隔年本刊又再度捕捉到艾薇工作結束後直奔吳霏住處，兩人在陽台愛火四射，擁抱接吻愛撫樣樣來，吳霏甚至蹲下身子將雙手放在艾薇腿上親吻她的大腿，還把頭整個埋進去，畫面充滿羅曼蒂克，很是唯美。之後艾薇終於認愛吳霏，並強調沒刻意隱瞞戀情，家人都知道，只是不想高調放閃，盼望保有個人隱私，外界把專注力放在作品上，兩人也持續交往，今年過農曆年，吳霏還跟著艾薇回到馬來西亞家中「見家長」，而從520當天小倆口的動作，看得出感情依舊很緊密，關係仍穩定發展中。

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