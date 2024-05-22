歐弟從副駕駛爬出來，長髮女子馬上撐傘就怕男方淋到雨。（圖／本刊攝影組）

歐漢聲（歐弟）2021年和結婚6年的鄭雲燦宣佈離婚，去年他陸續被拍到喝茫遇短髮辣妹搭訕、還參加女星安于晴父親的壽宴，但他全盤否認，並表示對感情隨緣，還開玩笑現在得賣車養家。近日時報周刊CTWANT捕獲歐弟身邊多了一位挺著疑似五個月孕肚的長髮女子，歐弟不但對女方呵護備至，不僅可以隨意使用他的愛車、自由進出住處，也和他重要的家人互動熱絡，儼然新女主人之姿。

5月14日中午12點半左右，歐弟的特斯拉開出位於台北市中山區的住處，大約1個小時後抵達新北市烏來的溫泉街。車子停妥在某溫泉民宿旁，歐漢聲的姊姊先從副駕駛座下車，接著攙扶坐在後座的長髮女子下車，因為停車的位置靠近牆邊，開車的歐弟只能從副駕駛座鑽出車子，長髮女立刻撐傘走近車邊幫忙擋雨。

長髮女子回頭時，胸部豐滿小腹明顯隆起，像是已經懷孕數月。（圖／本刊攝影組）

歐弟看到樓梯，隨即伸手扶住懷孕的長髮女子。（圖／本刊攝影組）

歐弟上車前還先環顧四周確認是否安全。（圖／本刊攝影組）

隨後3人往民宿的方向走了幾步，疑似發現遺漏東西又返回停車處。就在此時，站在一旁的歐弟似乎覺察到鏡頭，伸手比向前方位置，3人同時回頭看了一眼，長髮女子轉身回眸時，這才赫然發現，穿著棗紅色連身裝的她挺著明顯可見的肚子，目測可能已經懷孕5個月時間。待拿完物品，3人再度走向溫泉民宿，遇到階梯口時，走在前方的姊姊回頭伸手確保女方的步伐安全，而歐弟則抓著女方的手臂，2人一前一後、呵護有加。

一行人開車返回社區住宅。（圖／本刊攝影組）

回家過3小時左右，長髮女子單獨開車外出，不見歐弟蹤影。（圖／本刊攝影組）

去年底，歐弟現身安于晴父親的壽宴，2人並肩而坐、略為曖昧的互動，令人好奇是否歐弟的感情有了著落，只不過當時女方強調2人僅是「合夥」關係。比對這名懷孕女子特徵，顯然不是安于晴，除了多了幾分成熟韻味，該名長髮女子身材高挑，明顯可以看出其身高與歐漢聲不相上下，以男方173公分的身高來算，這個女生應該比安于晴高了10公分左右。至於她與歐漢聲之間的關係？實在令人感到好奇不已。

女子將車停在一所學校前，等著接歐弟的重要家人下課。（圖／本刊攝影組）

下午3點，車子開離烏來，直接返回歐弟家。約3分鐘後，同行的姊姊開著賓士G系列車子離開，車上不見其他人身影。傍晚5點52分，特斯拉再度開出社區，在某小學的門口停下，而駕車的則是方才的孕婦。只見她換穿了一雙拖鞋，下車走向校門口，看到歐弟的重要家人臉上露出甜美笑容，迅速接人上車後便駕車返回。

接到歐弟的重要家人後，一行人又直接返回住宅。（圖／本刊攝影組）

隔天15日傍晚6點半左右，該女子走出社區，一路散步到某個路口停下，坐在路邊的花圃邊打電話聊天。不久，歐弟的重要家人揹著書包走到女子身邊，腳步輕快地拿著麵包交給了女子，2人一邊聊天、女子邊把麵包的袋子整理整齊並包好，展現出賢慧的一面。

女子帶著歐弟的重要家人，一路笑得很開心，邊走也邊摸著如懷孕五個月大的肚子。（圖／本刊攝影組）

緊接著，一名像是安親班老師的女子帶著歐弟另一個重要家人前來會合，一大兩小和老師道別後，女子帶著歐弟的家人散步回家。一路上可見女子與歐弟兩個家人頗有話聊，女子邊走一邊撫摸凸出的肚子，見到重要家人頭髮凌亂，隨即伸手幫忙整理，而家人對此舉絲毫沒有抗拒，可見女子已得到了歐弟家庭成員的認可，互動宛如一家人。

對於歐弟和懷孕女子的關係，本刊記者傳訊給歐弟經紀人，對方已讀不回，至截稿前未收到回覆。

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