「歐弟」歐漢聲2014年和小8歲來自重慶的鄭雲燦在大陸領證，隔年飛往捷克布拉格皇宮隆重舉辦婚禮，但婚姻在6年後畫下句點。離婚後，鄭雲燦身邊接連有陳昊森、周湯豪相伴，而歐弟則是去年被拍到醉倒路邊，被一名短髮辣妹上前關切，但事後歐弟表示根本不認識對方，直呼當時喝太醉沒留到電話，還喊話有相親局要找他。但近日時報周刊CTWANT發現他身邊疑似出現穩定交往的對象，另一半不僅頂著疑似四、五個月孕肚，也非常融入歐弟的家庭，疑似好事近了。

據傳鄭雲燦當年是歐弟的粉絲，2人在2010年透過網路認識，3年後鄭雲燦成功從粉絲晉升成偶像的另一半。成為台灣媳的鄭雲燦為愛搬來台灣定居，但當時歐弟力拼事業，無暇照顧老婆，鄭雲燦意外流掉第一個孩子時，令歐弟十分崩潰自責，於是果斷決定放下手上節目專心陪伴愛妻，之後2人迎來兩個寶貝。

歐弟2021年和鄭雲燦婚姻畫下句點。（圖／報系資料照）

但這段感情依舊難敵婚姻的柴米油鹽醬醋茶，歐弟曾透露他和鄭雲燦吵吵鬧鬧是日常，也曾動念離婚，即便他強調「吵完就過」、「情緒來得快去得也快」，加上有著熱愛重機的嗜好，很快就能夠和好如初，感情再度增溫，無奈最終這段婚姻最後仍在2021年分開收場。歐弟也在社群網站宣告恢單，「經過了6年多的磨合與溝通，很遺憾兩人還是沒辦法找到更好的相處之道，很遺憾要通知所有人，我們已辦完了離婚手續。」

歐漢聲與羅志祥都曾與Makiyo交往，這段過去的戀情至今還經常被人提及。（圖／報系資料照）

宣告離婚後2個月，鄭雲燦被爆熱戀小8歲演員陳昊森過甚親密，2人不僅在女方家待8小時，還一起騎重機約會，共處長達12個小時，女方還把重機車牌改成她和陳昊森的生日組合；2023年4月，鄭雲燦被拍到和周湯豪遊車河，好感情的2人，也不避諱共吸一支電子菸，也曾被拍到深夜吃鍋約會，而鄭雲燦當初為陳昊森換的生日車牌早已不見蹤影，顯示陳昊森已是過去式。

周湯豪與鄭雲燦多次被拍到約會，社群上也曾出現兩人與周湯豪媽媽比莉同框的畫面。（圖／翻攝自IG）

對於前妻鄭雲燦桃花不斷，歐弟也給予大方祝福，並表示：「代表我眼光好。」雖然歐弟去男曾被拍到喝醉，引來一名短髮辣妹上前關心、出席安于晴爸爸壽宴，對此他否認身邊有對象，堅稱自己離婚後對感情「隨緣」，自嘲離婚難有對象，現在重心擺在家庭，他天天親自接送家人，光照顧家人就夠忙的。

聲稱沒桃花的歐弟，表示對感情隨緣。（圖／翻攝自歐弟IG）

歐漢聲原本傳出要與師父胡瓜共同主持節目，但現今告吹，近來手上僅剩《原子少年》一檔節目。（圖／《下面一位》提供）

愛車成癡的他，更透露之前原本要和師父胡瓜一起在民視開新節目，未料後來破局，現在手上僅剩《原子少年》一檔主持節目，最近在賣車，「不是限量的就可以賣了，賣車送家人上學」。雖然歐弟聲稱沒對象，但本刊日前捕捉到他載著一名懷孕的女子出門，遇到階梯要下樓，他立刻攙扶著女方，深怕對方有個閃失；而女方不僅可以開車自由進出歐弟家，還攬下接送歐弟家人下課的重責大任，也和他的2個家人都相處愉快，令人好奇歐弟是否好事成雙，才要賣車養家。

對於歐弟和懷孕女子的關係，本刊記者傳訊給歐弟經紀人，對方已讀不回，至截稿前未收到回覆。

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