歐漢聲（歐弟）和前妻鄭雲燦離婚近3年，感情狀態一直備受關注。近日被CTWANT時報周刊拍到和一名懷有身孕的女子一同外出，歐弟不僅對女方百般呵護，遇到樓梯還緊抓著女方的手，深怕有意外，還讓她自由進出家中、接送寶貝家人；而歐弟家人和女子的互動熱絡，看起來已相當熟悉對方，歐弟第二春似乎有了著落。

其實演藝圈也有不少人結束婚姻後，桃花朵朵開，整個人逢喜事精神爽。女星何妤玟2020年結束和化工小開邵天成的8年婚姻，之後與哈團體前「麻吉」成員洪健鈞（大隸）短暫交往後又宣告分手，今年3月被本刊直擊和三洋維士比集團少東葉豐榮共進晚餐，吃完飯男方送她回家，還紳士地替她開車門；5月初何妤玟再被媒體拍到和一名175公分的斯文「眼鏡男」吃晚餐，看得出來人緣極佳。

何妤玟之前被直擊和三洋維士比集團少東葉豐榮約會。（圖／周刊王）

李千娜19歲結婚生下2個孩子，婚姻僅維持短短4年，她在23歲結恢復單身，出道時也大方承認這段往事，之後她曾和導演于中中、藝人Echo、是元介等人有過一段情，直到拍攝電影《少年吔》與黃尚禾假戲真做，2人交往2年在去年完婚，今年3月迎來愛的結晶「Yellow」。

「玉女始祖」陳德容2019年和地產富商王贊策因聚少離多離婚，本月迎來她50歲生日，她在社群網站一系列慶生照，陳德容都依偎著43歲大陸男星亓航，男方則攬著她的肩膀，陳德容也開心寫下：「昨晚度過了一個美妙的夜晚，大家都要好好的哦。」亓航也特地發文祝福陳德容生日，關係似乎不一般。

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