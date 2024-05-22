紅海危機再起，讓今年全球運價比去年高，帶動航運股股價這一波上漲，下半年還仍順風順浪？陽明董事長鄭貞茂日前示警，市場上雖普遍樂觀看待，但「供過於求」事實仍存在，關鍵數字可以觀察全球運力與供需缺口的數據比對窺知一二。

萬海（2615）、陽明（2609）2024年第一季財報出爐，受惠航線運價上升，首季財報通通轉虧為盈，其中，陽明首季每股獲利2.69元，已賺贏去年一整年；萬海首季每股賺1.65元，光是4月0.84元的EPS就賺贏第一季過半。長榮第一季稅後純益173.82億元，年增244.7％，每股純益EPS為8.14 元，創2022年第四季以來的單季次高。

不過，萬海、陽明二家股價都噴飛快六成，萬海一個月來漲逾58.98％最多，陽明漲逾56.19％，長榮（2603）僅漲了20％。資深證券分析師陳唯泰說，「長榮股價較萬海、陽明高，投資人入手會比較謹慎。」此外，法人分析長榮第一季財報主要是業外獲利貢獻較顯著，本業獲利不如預期。

紅海危機再起，航商需繞至南非好望角航行。圖為蘇伊士運河。（示意圖／翻攝自推特）

航運股今年下半年是否還會順風順水？陽明董事長鄭貞茂在4月29台北市輪船商業同業公會會員大會後，提出保守論點，他認為2024年「仍是供過於求」，紅海危機讓業者增加船隻調度，運價上漲，市場上普遍樂觀，惟供過於求紓緩僅是暫時現象，運力供過於求的事實仍存在。

鄭貞茂表示，就需求而言，主要國家經濟體的採購經理人指數（PMI）回到50以上，才是景氣復甦的訊號。「貨量還沒起來，也沒有下去，約與去年持平，紅海危機後運價比去年高。」

依金融數據供應商標普全球（S&P Global）公布，美國4月綜合PMI初值由3月的52.1降至50.9，創四個月新低，依高於榮枯線50，顯示商業活動擴張速度放緩，主因為需求減緩，製造業與服務業的訂單都減少，其中服務業PMI由51.7降至50.9，創五個月低點。

法國海運諮詢機構Alphaliner統計資料顯示，今年全球船隊運力年增9.7％，全球貨量年增3.0％，供需缺口約6.7個百分點，全球的貨櫃航運市場運力，仍是供過於求。

再看投顧公司分析，2024 年貨櫃市場運力增速逾9％，「新船大量下水」對運價走勢是一大變數，但因紅海事件導致航商繞道而行有望去化部分過剩運力，一旦航商繞道好望角成為常態，市場供需結構有望接近平衡，航商的獲利及評價將可望獲得提升。

長榮海運總經理吳光輝認為，紅海事件、巴拿馬運河限制過河艘數，已吃掉今年約5％的供給過剩。（圖／報系資料）

長榮海運總經理吳光輝則表示，受惠紅海事件遞延到第二季，價格居高不下，客戶簽長約的速度加快，且紅海事件、巴拿馬運河限制過河艘數，已吃掉今年5％左右的供給過剩。群益投顧5月10日的長榮海運分析報告指出，「2024第二季運價走勢優於預期有利調升2024年獲利預估，加上近期股價有所修正，建議調升至買，目標價205元。」

萬海因無歐洲航線挹注業績回升幅度較同業低，總經理謝福隆在第一季法說會中仍樂觀預期，第2季、第3季的運價走勢將比第1季好，由於許多美國客戶多求提供穩定艙位和合理運價，而非不斷的殺價新約價勢必比目前現貨價高。

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