「航海王」能否在2024年中上演續集？CTWANT記者採訪投顧副總、資深證券分析師，看法迥異，對貨櫃三雄下半年看漲，一是斬釘截鐵地說「不會，不可能」另一相反看法「股價高點還未到」；但皆認為，「散裝船群族接棒機率高，較為安全」，也同時提醒說，「追高股價，要謹慎評估自身財務情況與風險評估。」

向來風平浪靜的航運股在2020年疫情後，有了驚滔駭浪的表現，在封鎖邊境的防疫措施下，全球航運商瘋狂「按天報價、加價搶艙、長約改簽」，造就航商獲利表現突出，長榮海運還締造史無前例「做3年，抵10年，超領100個月年終獎金」的紀錄，股價也是屢創最高。

2021年5月間PTT論壇Stock出現一篇署名「robertshih」（本人張濬安，台大資工系畢業）的分析陽明海運20年歷史數據貼文，並秀出對帳單，他在2020年以2億元資金「All in」航運股，鎖定長榮、陽明，藉著台指當沖獲利，並於2021年第二季股價高點全數出清，估計獲利逾50億元，因而被網友封上「航海王」，並大舉瘋搶航海三雄。

疫情過後，2023年受到全球通膨、經濟成長放緩、運價下滑、美元匯損等所致，萬海每股虧損2.07元為史上最慘一年；陽明每股賺1.37元，長榮全年稅後淨利則年減近九成，每股盈餘16.7元，皆較之前低。長榮公布前的2023年前十大股東中，航海王張濬安以持股1.09％居第七，今年則未在名單中。

今年因紅海危機航運股價再度飆起，台股上兩萬點新高後，「航海王」有無續集，成了股民新焦點。台新投顧副總經理黃文清表示，「今年上半年，貨櫃三雄股價激勵飆漲，確實是受到運價指數上漲、個股第一季表現亮麗所致；至於下半年的表現，還要持續觀察運價反映，尤其是要看全球景氣復甦情況，目前看來沒有預期那麼佳，股價追高的同時，還要留意風險。」

「下半年，恐將是供過於求，運價會有變化，可能是下跌」「我覺得很難再複製二年前的航海王時代」最關鍵原因，就是「疫情造就航海王，現在已到後疫時代，時空背景完全不一樣了。」

不過，資深分析師陳唯泰卻持相反的看法，「股價高點還未到。」但他也再進一步說，「大家在二年前航海王疾駛乘風破浪，許多人有受過傷，這回大家比較謹慎些了。」

「由於SCFI（上海集裝箱出口）運價持續走高，貨櫃商萬海、陽明今年轉虧為盈機率很大，況且現在股價低於淨值，雖然進入處置股期間，股價仍然持平地上漲」陳唯泰說。

CTWANT記者繼續詢問，「萬海、陽明，會不會像股民期待，愈關愈大尾？」陳唯泰說，「我認為不會在解禁出關時，股價下跌。」而長榮也未因萬海、陽明處置股而交易明顯爆量，股價則稍有上漲。

至於股民也關切貨櫃三雄再創「航海王」美好時代之際，也帶動到散裝族群股價上揚，「若有些股價低於淨值，還沒有特別噴發飛高，是可以關注的，可以從個股逐季營收成長趨勢來看，且第二季為穀物運送旺季。」陳唯泰說。

貨櫃三雄股價齊飆，股民也看好散裝船族群走勢。圖為慧洋海運董事長藍俊昇（圖／報系資料）

黃文清更是很樂觀地說，「散裝船的基本面，優於貨櫃三雄。」「我評估航運股中，貨櫃商下半年可能會受到運價修正而有下跌機率，看法持『保守』；反觀，對散裝群股的看法是較為『安全』，主要是受到中國、印度的房產、車市等景氣復甦來看，帶動原物料需求的回升，也就是基本的鐵礦砂等。」

散裝航運族群集體上揚，包括裕民（2606）、新興（2605）、中櫃（2613）、四維航（5608）、中航（2612）、台航（2617）、慧洋- KY（2637）、益航（2601）等。

就拿00944野村臺灣趨勢動能高股息ETF最新公布的成分股名單來看，就納入一些航運族群，除了長榮海運之外，還有裕民、慧洋- KY，也是看好航運族群進入第三季傳統旺季。

慧洋前4月合併營收65億元，年增21.45％，營業利益21.12億元，年增 166％，稅前盈餘20.69億元，年增1189.35％，每股盈餘2.77元。慧洋董事長藍俊昇表示，除了受到全球區域衝突造成船舶繞道、週轉天數增加，現逢第二季南美穀物旺季，散裝船舶需求正在擴大，但疫情期間散裝新造船數量遭排擠，使今年散裝市場新增運力較過去幾年偏低，樂觀看後市營運。

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