去年已下櫃的「駿熠電子」公司董事長紀政孝等人，涉嫌於2017、2018年間因公司長期虧損，為了美化財報，營造公司營運穩定假象，找王老吉大健康產業、曾涉吸金6.5億元的麗峰實業等多家公司假交易，造成公司損失2300多萬元，違反《證交法》。台北地檢署21日指揮調查局台北調查處兵分3路搜索，約談紀男8人到案。檢察官訊後，諭令紀80萬元交保、兆紳管理顧問公司董事長劉兆生100萬元交保、退休刑警許恒瑞30萬元交保。

另許恒瑞女友房欣怡15萬元交保、王老吉大健康產業公司董事長李大彰、涉案廠商林安益各50萬元交保、涉案廠商黃明乾10萬元交保。

檢調發現，涉案的兆紳管理顧問公司董事長劉兆生，曾介入多起上市櫃公司經營權之爭、被稱為「專業董事」，另退休刑警兆紳管理顧問有限公司董事長劉兆生；另退休刑警許恒瑞與女友房欣怡等人開設麗峰實業等公司以高利為餌，四處鼓吹民眾申辦房貸或信貸，用於投資許男公司推出的建案或零存整付方案，4年涉吸金逾6.5億元，上百位投資人受害慘重，台北地院去年重判許男14年徒刑、房欣怡12年徒刑。

駿熠電子因長年虧損致公司淨值不斷下跌，於2022年開始連續發生因內控內稽制度未確實落實，發生重大內控缺失，致2022年第2季財務報告認列相關減損達7392萬元，占該年度淨值2,636萬元之280％；但第3季該公司又因財務資料無法交給會計師核閱，財報無法如期繳交，2022年11月遭櫃買中心裁處停止交易，去年再度因同樣理由缺交首季財報，導致公司終遭櫃買中心於去年6月27日終止櫃買交易，成為一般公開發行公司，眾多小股東投資血本無歸。

調查局獲報，指「駿熠電子」公司董事長紀致孝，涉嫌於2017、2018年因公司長期虧損，為了美化財報，營造公司營運績效良好，營收穩定假象，勾結兆紳管理顧問公司董事長劉兆生等人，找債信不佳的王老吉大健康產業、麗峰實業等公司進行假交易，假裝出貨給公司，實際上沒有銷售收入，造成公司損失2300多萬元。

檢調認為，紀姓董事長等人涉犯《證券交易法》171條第1項第1款、第2款、第3款財報不實、非常規交易、特別背信等罪嫌，21日執行搜索3處，訊問紀男8名被告。