據外媒報導，亞馬遜網路服務公司 （AWS）對原先下訂的輝達Grace Hopper超級晶片踩煞車，訂單將完全轉移成更強大的新一代晶片Grace Blackwell。

亞馬遜雲端事業AWS向媒體透露，考量到Grace Hopper與Grace Blackwell推出時間相距不大，這麼做「合情合理」。

輝達3月在年度盛事GTC，發表採Blackwell新架構的新一代AI晶片B200，這款號稱「地表最強AI晶片」，預計今年稍後推出，與上一代Hopper晶片開始出貨相隔不到一年。

輝達執行長黃仁勳之前透露，Blackwell架構晶片的效能，是Grace Hopper的2倍。Blackwell GPU配備2,080 億個電晶體，售價介於3萬美元和4萬美元之間。

亞馬遜對輝達晶片暫停下單的報導一出，21日輝達股價開盤後下挫逾1％至937.07美元，但沒多久又急拉回到平盤附近。輝達今年迄今漲幅仍有將近90％。