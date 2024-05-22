今天持續受鋒面影響，各地仍有陣雨或雷雨，其中北部、宜花地區及中部山區降雨機率較高，午後可能出現局部大雨，將影響至周五（24日）。周六至下周一（25至27日）滯留鋒減弱，不過仍偶有局部陣雨或雷雨，也要留意小範圍劇烈天氣；下周二（28日）另一波鋒面南下，加上西南風逐漸建立，將帶來大規模降雨；29日至31日鋒面徘徊，各地降雨機率高。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天至周五西南風挾水氣，加上梅雨季第3波滯留鋒南北徘徊，各地有局部短暫陣雨或雷雨；大氣不穩定，午後易有強對流系統發展，伴隨小範圍劇烈天氣。今各地氣溫：北部22至29度、中部23至31度、南部23至33度、東部22至33度。

周六至下周一滯留鋒減弱、西南風轉變，天氣漸好轉，偶有局部短暫陣雨或雷雨，以午後機率較高，仍應防較大雨勢。下周二另一移動性鋒面南下，各地有陣雨或雷雨，易出現小範圍劇烈天氣。

中央氣象署指出，下周二起西南季風逐漸建立，鋒面系統若與西南季風配合，將會有充沛水氣，並出現明顯雨勢，需留意大規模降雨；29日至31日鋒面在台灣附近徘迴，各地降雨機率高，易有短暫陣雨或雷雨。

另外，吳德榮提到，最新歐洲系集模式27日20時模擬圖顯示，呂宋島東方約有20％輕颱生成機率；美國系集模式模擬圖則顯示，未來一周至10天，其動向先朝西北逐漸接近呂宋島，再向東北大迴轉遠離；仍有不確定性，應持續觀察。