The 2023-24 Kia NBA All-Defensive First Team:



▪️ Bam Adebayo of @MiamiHEAT

▪️ Anthony Davis of @Lakers

▪️ Rudy Gobert of @Timberwolves

▪️ Herb Jones of @PelicansNBA

▪️ Victor Wembanyama of @spurs pic.twitter.com/Ye6oB0T5VV — NBA Communications (@NBAPR) May 21, 2024

Make that 4⃣ blocks for Wemby



Spurs-Raptors | Live on the NBA App

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NBA公布2023-24球季年度防守前二隊，灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）全票入選防守第一隊，馬刺中鋒文班亞馬（Victor Wembanyama）更成為史上首位入選防守第一隊的菜鳥。除了文班亞馬，歷史上僅有5人在菜鳥球季入選防守第二隊：1970年賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、1985年歐拉朱旺（Hakeem Olajuwon）、1986年波爾（Manute Bol）、1990年大衛羅賓生（David Robinson）、1998年鄧肯（Tim Duncan）。

防守第一隊：灰狼中鋒戈貝爾、馬刺中鋒文班亞馬、湖人前鋒安東尼戴維斯（Anthony Davis）、熱火前鋒阿德巴約（Bam Adebayo）、鵜鶘後衛賀伯瓊斯（Herb Jones）。

防守第二隊：灰狼前鋒麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）、公牛後衛卡魯索（Alex Caruso）、魔術後衛薩格斯（Jalen Suggs）、塞爾提克後衛懷特（Derrick White）、塞爾提克後衛哈勒戴（Jrue Holiday）。

其實依照往年的制度，每隊只能有1位中鋒，導致菜鳥再強也難以入選。碰巧聯盟從本季開始打散所有球員位置，所以文班亞馬沒有被戈貝爾擠下去而一併入選。舊制度的球員位置限制以及票選者組成問題，甚至讓幾位年度最佳防守球員落選防守第一隊，例如1995年穆湯伯（Dikembe Mutombo）是最佳防守球員，卻被另一位中鋒大衛羅賓生擠出防守第一隊。