The 2023-24 Kia NBA All-Defensive First Team:



▪️ Bam Adebayo of @MiamiHEAT

▪️ Anthony Davis of @Lakers

▪️ Rudy Gobert of @Timberwolves

▪️ Herb Jones of @PelicansNBA

▪️ Victor Wembanyama of @spurs pic.twitter.com/Ye6oB0T5VV