立法院昨（21）日處理國會改革相關法案，由於民進黨祭出拖延戰術，並號召場外動員，使得草案審查仍未完成，預計24日、28日院會將繼續審查。而朝野立委在開會期間雖爆發激烈口角，但並沒有像上周五院會般爆發激烈肢體衝突，前立委郭正亮認為，這是因總統就職典禮剛結束，大家不好意思做太激烈的動作，但到了周五院會，恐就會開戰了，所以他建議立法院長韓國瑜，要在議事上做些處理。

在昨日上午，民進黨立委蔡易餘、王美惠、陳冠廷等人在院會休息時間突搬來一箱梅子粉，發送給現場每位委員，與此同時，國民黨立委張嘉郡也帶來芭樂，並要綠委蔡易餘、王美惠拿芭樂來吃，更親自幫忙撒上梅粉，畫面相當溫馨。而到了下午休息期間，國民黨立委陳永康見到民進黨立委張雅琳等人在拉筋時，還親自示範了幾個動作，對方見狀，也有樣學樣地做了起來，此外，陳還向她們演示了彎腰的動作。

郭正亮昨在政論節目《少康戰情室》建議韓國瑜，要在議事上做些處理，如規定各黨派只能推派1、2兩人發言，否則照現有速度進行審查，法條絕對處理不完，對國民黨恐非好事。針對院會上沒有上周五般的大動作，郭正亮研判，總統賴清德剛剛就任，所以大家不好意思做太激烈的動作，但本周五院會，情況則會完全不同。

郭正亮研判，到了周五，大家已忘了總統就職典禮，「那就開打了」，此外，立院場外的群眾也會更多，若審查時間又再拖更久，以綠營宣傳、動員、抹黑的實力，這些群眾會越來越多，法案也會越來越難處理。