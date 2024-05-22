柯男駕駛聯結車疑恍神釀追撞事故。（國道警方提供／曹婷婷台南傳真）

國道1號北向335.6公里仁德路段21日深夜發生大貨車翻覆，車輛橫躺馬路，占據3個車道。（國道警方提供／曹婷婷台南傳真）

「撞」況連連！國道1號北向335.6公里台南仁德路段，21日深夜近12點1輛大貨車疑右後輪胎爆胎失控翻覆橫占用3車道，所幸駕駛無礙也未釀其他事故；22日清晨4點40分南向316.4公里永康路段又發生聯結車柯姓駕駛疑恍神追撞前車，所幸駕駛僅腳受傷意識清楚，送醫診治，現場狀況6點13分排除，全線恢復通車。

國道警方指出，今天清晨發生2輛營業用半聯結車追撞事故，為其中1輛駕駛38歲柯男疑恍神追撞前方、41歲鄧男駕駛的聯結車肇事，柯男的車撞得擋風玻璃碎裂、車頭零件散落一地，柯男腳部受傷意識清楚，人已送永康奇美醫院診治。雙方駕駛酒測值均為0，全線一度封閉，現場於6時13分排除後，已恢復通車，全案由新市分隊依規定處理。

而21日深夜11時53分，北上仁德路段也發生50歲張姓男子駕駛大貨車行經國道1號北向335.6公里路段時，疑右後輪胎爆胎，導致車體失控側翻，所幸未釀其他車輛追撞，張姓駕駛也沒受傷，但該起事故造成3車道無法通行，一度封閉主線車道，並將車輛引導進仁德服務區後再駛回主線，22日凌晨1時45分排除，恢復通行。